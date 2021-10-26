林湘萍全家遇震躲桌底 黄靖伦接老婆求救电话

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月26日 5:00 AM

林湘萍一家22日在台湾开始两周的防疫隔离，24日就遇上强烈地震。（互联网）
林湘萍一家22日在台湾开始两周的防疫隔离，24日就遇上强烈地震。（互联网）

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本地艺人林湘萍8月与台湾老公、子女一起回新，上周五（22日）带着不舍的心情回到台湾。24日中午，台湾发生规模6.5级和5.4级两次地震，震央于宜兰县南澳乡，全台均有震感。正在隔离的林湘萍在IG限时动态发文说，“我和孩子都吓坏了，我们好害怕（哭泣表情）。”她昨天受访回忆当时刚吃完午餐，“地震一来，我跟Alex马上抱起孩子躲桌下。这次是上下左右晃动，孩子吓到了，说很恐怖。地震停止后，我们等了一段时间才从桌下出来……”

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