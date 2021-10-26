林湘萍全家遇震躲桌底 黄靖伦接老婆求救电话 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 林湘萍一家22日在台湾开始两周的防疫隔离，24日就遇上强烈地震。（互联网） 字体大小: 小 中 大 本地艺人林湘萍8月与台湾老公、子女一起回新，上周五（22日）带着不舍的心情回到台湾。24日中午，台湾发生规模6.5级和5.4级两次地震，震央于宜兰县南澳乡，全台均有震感。正在隔离的林湘萍在IG限时动态发文说，“我和孩子都吓坏了，我们好害怕（哭泣表情）。”她昨天受访回忆当时刚吃完午餐，“地震一来，我跟Alex马上抱起孩子躲桌下。这次是上下左右晃动，孩子吓到了，说很恐怖。地震停止后，我们等了一段时间才从桌下出来……” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 林湘萍 徐若瑄 取代包勋评的角色观众难接受 谢俊峰：请给我机会 全昭旻在《跑跑人》中被甩巴掌 网民轰：太暴力了