峰回路转！韩媒曝光金宣虎前女友 “12项被扭曲的事实”

上周被爆“逼堕胎、辱骂前辈”等等，韩星金宣虎从人气暴涨的暖男瞬间变成“渣男”。今早（26日）韩国媒体“Dispatch”却丢出震撼弹，报道前女友的控诉当中，有“12项被扭曲的事实”。

金宣虎在本月17日被前女友爆料指逼她“堕胎后秒分手”、“人前人后是双面人”等。被爆料3天后他发文道歉，而前女友则在之后表示已收到道歉并删除爆料贴文，“我与对方真心相爱过，看着他因我偏激的文字而被毁掉，我心里也不好受。” 当时，他的道歉文被大家认为是间接承认了前女友提出的“罪状”。韩剧《海岸村恰恰恰》结束后星途备受看好，但事件一曝光，金宣虎的代言几乎通通被取消，也传出无法参与综艺节目和电影的拍摄。

本以为事件落幕，韩国媒体“Dispatch”却在今天早上报道，直接点名该“前女友”就是前气象主播崔英雅，并公开“12项被扭曲的事实”。韩媒列出多项证明（包括通话简讯及采访了双方友人），提出崔英雅的控诉，包括欺骗她堕胎、没带她见过父母、嗜钱如命等，似乎和真实不符合。事件大逆转，在网络上掀起热议。

堕胎是两人的共同决定？

据Dispatch报道，崔英雅在2020年7月24日发现自己怀孕，并在爆料文中指金宣虎以欺骗的方式逼迫她堕胎。但金宣虎的朋友B向韩媒表示，当初女方哭着打给金宣虎说怀孕的消息时，男方觉得“这是很棒的事”。后来虽然觉得很惋惜，但是是双方协议下决定要送走小孩。B提到当时场景，“两人眼睛红肿下楼，这种决定非常不容易（B是陪女方去医院堕胎的朋友）。我和姐姐去医院的时间，哥去买海带汤（韩国产妇坐月子的补品）的食材，他是完全不会下厨的人。”金宣虎煮了两周的海带汤，他也曾在固定综艺《两天一夜4》提到，“我会煮海带汤”。报道指出，这与女方之前在爆料文中所提到的“被欺骗堕胎”有着很大的出入。

公开约会、也曾见过男方父母？

此外，针对崔英雅“必须偷偷摸摸约会”指控，Dispatch指出，两人在2020年4月到6月期间曾到釜山、加平等地旅行，也在首尔的汉江、游乐园等地约会。连堕胎后，金宣虎也没有离开崔英雅，两人曾到抱川的宠物咖啡店约会。报道中也提到，2020年7月底，金宣虎也有向父母介绍女友崔英雅，两人也在金宣虎父母家住了一晚，直接打脸女方之前说没见过对方父母的爆料。

而关于“金宣虎幼年家境不好，对钱非常执着”的爆料，Dispatch采访了崔英雅的朋友D，D透露崔在圣诞节时买了700万韩元的名牌包，用自己的卡结账后，要金宣虎转账给她，事后她向朋友炫耀，大家都知道。D表示自己虽然是崔的朋友，但看到她爆料文中200万韩元堕胎费的事，也感到很无言，“崔从未自己结账，大部分都是金花钱。说金宣虎喜欢名牌，但谁对名牌比较执着，周遭的人都知道。”

崔反复说谎 金数次想分手？

Dispatch更加码爆料两人的相识过程，崔英雅于2019年年底在朋友聚会偶然认识金宣虎，隔年2月开始约会，3月正式交往。女方3月底才坦承自己有过一段婚姻，金宣虎感到不知所措，朋友劝他就此打住，他却决定继续与崔交往，“我是因为那个人很好才在一起。当然父母一定会担心，但对我来说，离过婚的人并没有什么不同。”

两人曾在2020年7月第一次提分手，金宣虎当天向朋友吐露，之前已给女友一次机会，但她仍旧隐瞒与其他男生见面的事。女方隔天传长讯息向金道歉，“因为爱你，才将谎言合理化”，金最后也选择原谅女友。而之后女方怀孕，两人协议好堕胎后也没有分手。一直到2021年5月底，因崔又隐瞒与其他男人见面说谎而分手。