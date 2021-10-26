林俊杰下月本地办实体演唱会

本地金曲歌王林俊杰（JJ）11月27日、28日办两场实体演唱会。

日前，林俊杰在IG贴出音乐会的海报，预告将在11月办音乐会；台湾媒体今天也报道，林俊杰将在下个月27、28日于本地举办两场实体演唱会。

这是他继2019年12月在新加坡国家体育场后，相隔736天再办大型实体个唱；但碍于新加坡防疫措施，每场演唱仅能容纳1000位观众入场，为了让更多人共襄盛举，这两天的演出也将在线上直播同步进行，门票等收益全数捐助慈善团体。

针对这项消息，记者今早联络上JJ的经纪人徐佩云，她证实JJ将在11月27和28日将举办两场实体演唱会，但演唱会详情，如地点、票价等则会再另行公布。

佩云说：“抗疫的过程大家都辛苦了，JJ和工作室团队感受到大家在身心灵都承担巨大的压力，难免也有彷徨和不安，JJ希望用音乐予以大家一些正能量和鼓励。”

回国逾3个月 活跃社交媒体

飞回新加坡已3个半月，JJ活跃社交媒体，经常分享生活日常。

林俊杰办完首个线上演唱会后就飞回本地接种疫苗，目前已经完成第二剂疫苗接种。

在这段日子，JJ十分活跃，经常在社交媒体分享他的日常作息，像昨天他又在IG分享和老友兼本地歌手洪俊扬一起夜骑到“侏罗纪步道”（ Changi Jurassic Mile），还幽默地写道：“我们的侏罗纪夜行充满了许多戏剧性的转折……”