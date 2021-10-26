王雷受邀任作家节主讲嘉宾 引发争议与挞伐

作家节邀“卖鱼哥”王雷出任主讲嘉宾，引来本地作家口诛笔伐，愤懑表示难以接受，但也有不同的声音，直指王雷主讲歌台文化课题并无不妥！

新加坡作家节将于11月5日至14日举行，届时小说家严歌苓、美国儿童恐怖文学作家R·L·斯坦（R. L. Stine）等国内外作家将参与盛会。

《新明日报》率先报道，卖鱼哥王雷将于11月6日下午3时至4时，现身旧国会大厦艺术之家，与其他另外两名艺文工作者，包括谢汶亨与苏章恺主讲“从流行到文化：传统艺术的未来”。

王雷当“卖鱼哥”直播这两年，由于经常在直播时粗言秽语、鱼虾蟹满天飞，种种出格举动，已引来外界极大争议声，因此他出任作家节消息一曝光，本地作家似乎再也看不下去，唾骂声不绝。

本地作家唾骂声不绝

《戏梦录》作者，前电视人李宁强对主办方的决定充满质疑：“是真的吗？完全不能接受，主办当局知道他（王雷）是个在多个视频里粗话连篇，不尊重他人，甚至冒犯神明的语言都肆意乱说吗？作家节需要这样的内容吗？”感叹这是作家节的悲哀！

吴伟才也留言，质疑当局以为人民的欣赏水平就是这样低的，“有什么要宣传的也就找这类型的红人出来推广，而且推广方式极其庸俗低劣……”他反问怎么变本加厉搞到作家座谈会去！？

本地风水名家陈军荣表示，多年前李邪搞“阴道独白”话剧，因有几句粗话，赞助费就被吊销，如今王雷粗口满天飞，却获得支持，还登上作家节，敢问这是双重标准？

陈军荣认为，王雷举止将为作家节带来不良示范，也令人以为作家言谈“又咸又色”。“我从没杯葛王雷，也不反对他的表演方式，但他上了作家节，会错误让人以为那是‘艺术’，从大方向来看，王雷出席作家节确实不妥！”

王雷直播时言行举止粗鄙，早已在坊间引发不少臭骂声，他受邀时也已预感“肯定被酸”，本地名笔作家炮轰王雷出任主讲嘉宾，完全可以理解。

面对质疑与炮轰声 王雷：不会退缩！

王雷回应《新明》：我只是去讲歌台文化、不是去谈直播。

他希望透过作家节活动，让人看到不一样的王雷。

答应出席作家节活动，王雷一早已预算会被“狂酸”，谩骂声浪肯定不绝。

不过，王雷表示只是去讲歌台内容，不是去讲作家课题，谈的既然是他身体力行数十年的歌台表演，即使外界吐口水的人很多，他也不会因此退缩。

陈志伟：主办方必有其目的与考量

记者走访了歌台领军人陈志伟，他受访时说：“主办方找王雷，肯定有他的目的与考量，不管怎么样，都以主办单位的想法为主。”

陈建彬：乐观其成！

艺人公会会长陈建彬表示：“邀请王雷出席作家节活动的主办方，勇气也是肯定非常大，主办方应该早已预计会出现巨大的舆论鞭挞声，我其实挺好奇主办方的胆量与勇气，是什么动力赋予他们做这样的一个决定？相对的，王雷肯定被酸还敢受邀，他的勇气也很大，既然双方都那么有勇气，我们就乐观其成吧。”

建彬承认王雷绝对是主讲歌台文化课题的人选之一，但并非“唯一的人选”，不过建彬也说，若从现实面来看，加上王雷的人气以及随之带来的大群粉丝量，看来也似乎是作家节“唯一的人选”。

洪荣狄：王雷具草根代表性

凭《小娘惹》剧打响本地剧在中国市场第一炮，也出过《雪探》一书的金牌故事策划洪荣狄表示：“主办方邀请王雷，会不会是基于他适合讲歌台课题？讲歌台这样的草根文化，王雷有资格，他这样的草根艺人也具有代表性，主办方让他登上‘高层次’的讲座，对提升他个人也是好事，我并不排斥。”

刘夏宗：接受“百花齐放”

“怕输先生”刘夏宗提到文化原本无高低之分，重要的是接纳“百花齐放”，他说：“王雷是个聪明的人，他清楚自己的定位在哪里，如果他所讲的东西有人听有人看，就具备一定的影响力，批评他的作家们对歌台文化究竟懂得多少？我的看法是，路边如果没有杂草，花也长不出来，其实杂草生存力更强，不必强行拔掉吧。”

作家节发言人：让观众认识王雷作家身份

针对王雷当上作家节主讲嘉宾被各界炮轰，作家节发言人杨诗敏今早正式发出声明，表达了主办方所秉持的立场。

发言人说：“新加坡作家节2021的主题是《罪恶般的享受》(Guilty Pleasures)，其中的目的之一就是探讨大家对于"通俗"和"高雅"的先入之见。通过多元化的节目内容，也希望观众能从中对文学有更新的认识。”

“鉴于这个主题，讨论华文传统艺术文化是最适合不过，希望参与"从流行到文化：传统艺术的未来"的观众能通过这讲座对歌台、潮剧和传统木偶戏产生新的共鸣，也能对这些传统文化的传承有所启发。我们很庆幸能请到三位在各自领域都非常优秀也富有知识的座谈嘉宾。”

发言人重申，王雷以他跑了超过20年歌台的经验和资历，相信他对歌台也有不少感悟，在这次的作家节能分享给大家。 除了‘歌台一哥’身份，王雷也曾在2018年与名创教育出版了《路边歌王 雷动舞台》，希望观众朋友能通过作家节也认识王雷的作家身份。