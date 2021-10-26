取代包勋评的角色观众难接受 谢俊峰：请给我机会

观众不习惯《邻里帮》里换脸后的“钟亿元”，谢俊峰受访时表示能理解观众的比较心理，“但希望大家继续看下去，给我以及这部剧一个机会。”

钟亿元这个小混混角色原本由包勋评饰演，但他在闹出酒驾事件后被换角，改由谢俊峰演出。包勋评演出到第31集，谢俊峰在本月19日播出的第35集首次亮相，有观众看了后反映包勋评的演出较为自然活泼。

对于评语，谢俊峰接受《联合晚报》访问时说：“观众拿我和勋评做比较是无可厚非的，毕竟戏已经播出30几集，大家已经看惯了勋评的演法。”但他不因此感到压力，“我一开始就和监制讨论过，觉得不应该模仿勋评，我们是不同的演员，对角色会有不同的理解。”

谢俊峰认为自己在前5集的演出还在抓角色的节奏，而且刚刚加入剧组，跟其他演员仍在培养默契，“我觉得自己的表现可以更好，可以更投入角色，但我还蛮满意自己的表现的，希望观众继续看下去，就可以看到我不同的演出。”

他坦言在自己的戏份播出前相当紧张，“因为不知道观众能不能接受换角的安排，而且之前的收视很好，我怕自己拖累了剧组。但我跟搭档俊雄和琦慧提起我的担忧时，他们都安慰并鼓励我，叫我不用担心。”他很感激同事们给予的帮助，“他们都很有耐心，也没有给我压力，跟他们合作很舒服，每天开工都很开心。”

观众认为不像小混混

有观众觉得谢俊峰的外形不像小混混，不符合角色，谢俊峰开玩笑说：“这样的评语好像也是一种赞美。”

他说：“我之前多数演出稳重的角色，观众对我可能有了既定印象，演出钟亿元算是我的一次突破，也让观众看到不同的我。”他也解释，因为是第一次接这类角色，一开始必须拿捏要去到多“beng”，但后来渐入佳境，也找到平衡点。

至于有人觉得他太成熟，不如包勋评活泼，谢俊峰表示已经尽量演得可爱一些，“这个角色本来就不应该有包袱，所以我就豁出去了。”