《好声音》学员要在乐坛立足 导师汪峰、李克勤谈续航力

《中国好声音》多年来成功让各地的“好声音”被听见，不过再好的声音要在乐坛走下去，就必须具备续航力。

2012年《好声音》横空出世，开播后收视率和热度一路飙升，打造节目的灿星制作瞄准部分学员的“星”潜力，同年成立旗下音乐经纪厂牌梦响强音，多年来曾签下的《好声音》热门人气学员吴莫愁、周深、希林娜依高等过百人，当中包括几届冠军张碧晨、李琦和旦增尼玛等，他们有的继续发光发热，有的星光退却。

担任五季《好声音》导师的汪峰接受《联合早报》访问时，提及第一季冠军学员梁博夺冠之后并未打铁趁热，立刻的态度是不接所有演出或让他不舒服的工作，当下几乎没有人认同梁博的决定，甚至看衰他无法在乐坛立足。

不过，事实证明，时间是梁博“最好的伙伴”，汪峰说：“只要有才华，能够有好的作品，时间只是摆在那里，需要你去好好利用，去‘战胜’时间。三四年后他不断有一些新的作品，每出一首都会有不少人喜欢，这是最好的例子。”

无论是创作型歌手与否，他觉得最重要的是心态，歌手对于自我必须特别清醒的认识，要懂得如何融合自我与流行音乐，让自己慢慢变得强大。

“你可以很快选择随波逐流，只要有事就去做，有歌唱就行。我觉得那确实可能很快就不知道（会否能继续走下去）。”

今年首次担任《好声音》导师的香港歌手李克勤受访时也说，素人参加选秀取得好成绩，很快万千宠爱在一身，不过热度来得快，去得也快。

他解释，观众看选秀会有一份新鲜感，导致学员及节目热度突然飙高，“那个新鲜感就是突然看到这个人，他唱得很好，或者是我很喜欢他。但是新鲜感没了或者减退了以后，就要看学员或歌手本身的实力跟观众缘。”而节目结束之后，唯有透过不断学习、自我增值，才会让观众发掘自己身上的多面及更多闪光点。

（视频片段由新电信佳乐台提供）

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