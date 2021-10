陈子谦导的新电影《24》不乏敏感题材与“重口味”床戏,将一刀不剪在第32届新加坡国际电影节放映。

仅放映一场

曾角逐今年釜山金智奭奖的本地导演陈子谦的新作《24》刻画一名电影录音师(钟文乐饰)因为一场意外不幸去世后,老天爷给他机会跨越24个不同的场景与地方,他迈入了一个超越时间、空间、电影和生活的旅程。

据本报得知,《24》具同志元素,反映电影录音师工作的点滴,以及大胆床戏等。电影节昨天举行线上记者会,节目总监童祈为透露《24》一刀不剪,只在电影节放映一场。掺杂了方言、华语、英语、马来语等的《24》在12月3日晚上7时放映。

《24》在电影节之后,能否有机会在本地公映,暂时不得而知。金马执行长闻天祥日前在公布金马奖入围名单记者会上,提到没入围的《24》说:“有一部很特别的电影是来自新加坡的陈子谦导演的《24》,用24个镜头完成一部电影,每个是固定镜头,非常非常之特别。”显然《24》颇获电影人的口碑。

电影节执行总监谢艾米莉珍(Emily J. Hoe)相信电影的魔力,希望大家到戏院看戏,所以今年不设线上放映,她说将努力把一些电影人带进来,但也不排除线上的交流。电影节主席巫俊锋说过去一年仍是颠沛的一年,但他强调电影节仍然得在疫情中努力办下去。今年放映来自超过40个国家与地区的100多部片,当中23部出自新加坡,除了《24》,也包括在新加坡全景(Singapore Panorama)单元放映的短片《男人三十》(Back To One)。

邓康生:《男人三十》拍出心声

本地导演邓康生目前在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)戏剧影视学院攻读制作艺术硕士学位,主修导演,他接受《联合早报》访问时说导兼演了《男人三十》,“拍出了我的心声,是对电影制作和所经历的选择的沉思。”《男》刻画一名电影制作人为了毕业作而努力的故事,他无法在家庭与个人工作中取得平衡,导致几乎无法应对。

邓康生表明本应回新拍摄《男》,“但3月冠病疫情在本地首次暴发时,不得不取消计划,因为学校关闭了所有海外制作。我迷失了,但仍要为我的课程做一部电影,同时也想做一个对我有意义的故事。所以我在不到一个月的时间里想出《男人三十》,并在三天内完成拍摄。当时洛杉矶已出现病例,我也不知道接下来会发生什么事。在拍摄的最后一天,我的祖父在新加坡去世了。这对我是毁灭性的,让我思考电影是如何反映生活,戏如人生,人生如戏。”他强调《男》是他与新加坡的个人关系,以及他离开几年意味着什么。“确实感觉这部电影正在回家,就像我在电影中的角色希望做的那样。”

邓康生谦虚地说他与其他演员都是非专业人士,“所以是很大的挑战,有一个充满情感的场景,花了14次才把它做好。有点累,不知如何持续到最后一天拍摄,但我的妻子,也是电影制片人杨织綨,推动我前进。”

邓康生先后毕业于义安理工学院与南洋理工大学。他导了七部短片包括得奖的《乘客》,2018年获资讯通信媒体发展局(IMDA)奖学金前往加州继续深造。他说:“我对时间和记忆的概念及以电影的形式记录新加坡人和不断变化的景观感兴趣。我正在开发一些项目,包括一部关于一名偶然发现时间旅行机器的老人的科幻故事片。”

庆《阮玲玉》30周年推出粤语修复版

电影节11月25日至12月5日举行,印度尼西亚电影《复仇后酬劳入账》(Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash)是开幕片。关锦鹏导、张曼玉主演的经典《阮玲玉》欢庆上映30周年,粤语修复版将推出。更多详情,可上网sgiff.com查询。