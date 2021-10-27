龙虎武师出身 曾志伟凭什么做到电视台总经理？

68岁的曾志伟是著名的香港大哥级男星，你可知道他在一路奋斗的过程中，也有许多大哥给他牵线和引领过？

曾志伟今年1月重返TVB电视台并担任副总经理兼行政委员会特别顾问，全面负责综艺及资讯娱乐节目，上任短短八个月，上个月获委任为总经理（节目内容营运）。

香港艺人转任影视机构重要行政职位的不多，之前有方逸华从歌手做到在邵氏机构的一人之下万人之上，曾志伟的职位或许还无法相提并论，但已经对港产综艺有重要影响力。

曾志伟是公认的香港电影圈大佬，做过多届艺人协会会长，热心公益，德高望重，但同时又惹过争议，比如曾被传卷入当年的蓝洁瑛事件，但他已经回应绝无此事。

从爸爸有权势到一无所有潜逃

曾志伟到底怎么走到今天这个地位，要从他小时候说起。

曾志伟童年照。（互联网）

曾志伟的父亲曾启荣，在香港警队担任高职，离职前为军装警署署长。据报道，他于1974年被廉政公署调查，1975年被判有罪，但于上诉期间潜逃到台湾，被通缉至2011年病逝。

爸爸有权有势时，年幼的曾志伟生活舒适，每逢周末就跟着爸妈饮茶逛街。爸爸也是香港警察足球队教练，对曾志伟影响很大，让他凭着仅仅159公分的身高，也能踢出好身手，当上甲组联赛的职业足球员。后来他更代表香港，出战过亚洲青年杯。

曾志伟与父亲合影。（互联网）

如此反差，让外界总爱说，曾志伟能踢球，和他父亲脱离不了关系。年少得志的曾志伟非常讨厌被抹上裙带关系后，自己的努力全被人忽略了。然而，在他21岁的时候，父亲逃到了台湾，他从此失去父荫，必须自力更生了。

从足球员到武师

曾志伟踢球时，认识了爱看球、比他早入电影圈的洪金宝。曾志伟经他牵线，也在电影里演起配角来。后来他认识了当龙虎武师的刘家良，通过他介绍，随大导演张彻到了台湾，也混起武师这行。当年的他，体重不过50公斤上下，矮小瘦削，非常适合做女演员的替身。

喜爱踢球的曾志伟（右一），也是香港明星足球队一员。（互联网）

他表面上嘻嘻哈哈，其实私下默默勤勤恳恳的，在片场把握机会学习。他跟元彪学习会空翻，白天在泳池里练习，翻个不停，晚上到酒店房间里用床褥当垫子继续练。

曾志伟当武师时身材瘦很多。（互联网）

那个年代，龙虎武师的收入不错，曾志伟一天最多能赚600元港币，比很多打工仔的月薪都高。虽然已婚有孩子了，但爱玩的他花钱如流水，左手进，右手出，薪水到月底就花光了。

从武师到编剧

三年后，龙虎武师的好日子很快到头。随着越来越多人加入，武师的收入也越压越低，但工作的高危并没改变。武师冒险表演高难度动作，用生命换取艺术之际，发生意外送入医院也是家常便饭。

这时，曾志伟遇到了刚从美国回香港，并由工程师转行当演员的麦嘉。麦嘉说，平常听曾说话，就像在讲故事一样，觉得他有做编剧的潜能，要他未雨绸缪，别等武师没落了才着急找工作。

就这样，曾志伟从武转文，从助理编剧做起，开始学习编剧。作为新人，写出来的东西没有人用，赚不到钱。曾志伟在最难的时候，曾经穷到用五元港币过两周。机灵的他认真学习，除了编剧，他也学做场记和剪辑，然后慢慢从副导演，做到策划、制片、导演。他什么都愿意尝试，确保自己不容易被淘汰。

从导演到演员

做到导演的曾志伟从来没想过做演员，因为觉得自己太矮了，想都不敢想。偏偏老天要帮他一把。

曾志伟认识成龙后，据说第一部导作原定由后者当男主角，可惜成龙当时刚红，没有档期。他等不了，第一部导作《踢馆》就换上姜大卫和徐少强，编剧是以快手著称的倪匡。影片推出后，票房一般。

曾志伟的第一部导演电影《踢馆》。（海报）

曾志伟人矮点子多，他知道想做大就得寻找更大的平台。于是他找上一个有实力的大老板，描绘香港电影市场的未来，说服对方投资他拍电影，一起赚钱。大老板被他说动，说一部一部谈没意思，直接开一家公司，所有的电影都交给曾志伟负责。两人相见恨晚，再约细谈合约，不料约定日未到，大老板打高尔夫时忽然身亡。差一点就一飞冲天的曾志伟，只好又回到了原点。

当其他大老板听了曾志伟的计划，都考虑很久的时候，曾志伟又碰到了麦嘉，被他邀请加入他的新艺城公司。他们是这样谈薪水的——麦嘉问他每个月开销多少，曾志伟把家用、供房、供车全部算上，说大概1万5000元港币。麦嘉说，那就两万一个月吧。就这样曾志伟进入了新艺城工作。

从卖座导演到影帝

曾志伟后来才知道，这是他人生最大的转折点。他成了公司七人小组中的一位，除了他，还有麦嘉、黄百鸣、徐克、泰迪罗宾、石天、施南生，每个人都是香港电影界后来举足轻重的人物，为香港新浪潮电影在80年代开枝散叶做出贡献。

新艺城七人帮：施南生（左起）、黄百鸣、曾志伟、麦嘉、石天、泰迪罗宾、徐克。（互联网）

曾志伟在当中就像个小学生，同时又像一块海绵，疯狂吸收着其他人身上的养分，快速进步。当时的新艺城有一间“奋斗屋”，工作时间是晚上11点到第二天早上8点，七个人几乎每天都一起在里面想点子搞创意，这样的生活持续了两年，也奠定了曾志伟在电影圈的基础。

1982年，他导演的由许冠杰、麦嘉、张艾嘉主演的《最佳拍档》，打败了成龙的《龙少爷》，成为香港该年最卖座电影。那个年代，动作片退热，搞笑片开始流行。曾志伟指导演员的时候，大家发现他演得比演员好笑多了。于是麦嘉就让他客串，演着演着就成了演员，《福星高照》《夏日福星》等连串大堆头喜剧片，就这样让他打开了知名度。

曾志伟（右起）当年经常和陈百祥、冯粹帆搭档演喜剧，他那时还是小弟。（剧照）

曾志伟演喜剧片成了票房保证，但他也有演技实力，曾凭《双城故事》夺得香港金像奖影帝，另获两届最佳男配角。他也曾以《愈快乐愈堕落》获得金马奖最佳男配角奖。他说自己幸运，很多时候这些角色的首选都不是他，但最后都由他顶替。

从打击到动力

曾志伟修佛信命，常说自己一路好运，但回首人生，善于把握机会的他也曾被打击。

比如他当武师时，剧组要选80个人上场，曾志伟问负责人有没有他。对方直接说，怎么可能会有，问他是什么料自己不知道吗。多年后，曾志伟当了导演，请这名负责人去做了武师。

又有一次，他出去应酬，某大老板喝醉了，曾志伟扶他上车，那个老板突然把车钥匙扔地上，说曾一辈子都开不了这样的好车，要让他开一次。曾志伟心里暗自立志，将来一定要买一辆这样的跑车。当然后来他做到了。

曾志伟凭《双城故事》夺得香港金像奖影帝。（互联网）

无论是什么打击，曾志伟都会化成他前进的动力。后期他受邀到TVB当主持综艺节目，也发挥搞笑功力，创下高收视，这些大家多半都已知道了。

感情方面，曾有两段婚姻的曾志伟为人风流在圈内不是秘密。第一段婚姻，他满足父亲的心愿，娶了宝妈，即曾宝仪的母亲。他在婚前，曾要求宝妈放自己三年假，让他玩个够。结果婚姻三年后玩完。第二段婚姻，他的太太朱锡珍长居加拿大，去年过世。两人生下曾国祥，但她不干涉他在香港的生活，由得他继续玩。

曾志伟（左起）的女儿曾宝仪、儿子曾国祥今天都已成材。（互联网）

接下来，屡出奇招的曾志伟，会在电视台玩出什么花样来呢？大家拭目以待。