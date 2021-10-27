鐘琴自认不够八卦：“明星访谈我做不来！”

综艺阿姐鐘琴自认不够八卦，不太适合主持明星访谈节目。

鐘琴最近在录制“哇哇映画”出品的美食节目《古早味侦探3》，她受访表示自己一向比较喜欢主持平民化的节目，主持明星访谈节目不太适合，自认不如权怡凤八卦。

权怡凤主持的《权听你说》和郭亮主持的《神秘嘉宾》播出后，都在本地引起一些话题。《权听你说2》目前仍在播出，形成了一定的品牌效应。

鐘琴则表示自己没有打造一档品牌节目的志向，更享受录影的过程，认为这样的节目是可遇不可求。“这2档节目刚好是他们的强项，权怡凤刚好很八卦，最适合她。”

有多年主持经验的鐘琴觉得自己更适合主持比较平民化的节目，喜欢在节目中倾听别人的故事。“比如《古早味侦探》，去倾听小贩和厨师的故事，这样的节目比较生活化，观众也有共鸣。太沉重或悲伤的故事就不行，我不懂怎么安慰人。”

今年一年鐘琴基本都在忙碌主持，除了客串长寿剧《邻里帮》，她透露明年可能会出演戏剧作品，但具体细节还没最后敲定。

和网红一起寻找古早味

《古早味侦探2》本月14日获得“纽约电视电影节“烹饪节目的铜奖。正在录影《古早味侦探3》的鐘琴表示在奖项的光环下没有压力，有信心把第三季做得更好。“这次制作组做得比第二季更仔细。”

《古早味侦探》每集聚焦一道古早味美食，然后挑选本地几家老店，和观众一起了解这道古早味美食过去和现在的不同制作方法，然后会有一位厨师还原这道美食。

鐘琴透露，第三季不同的地方，还加入了网红，由网红带路，推荐他们喜欢的古早味美食。“主持人不再只是跟着台本自圆其说，会和网红一起讨论，分享看想。多一把声音，会让节目更多样化。”

鐘琴正在录制最新一期节目，主题是客家盐焗鸡。她说制作组很用心，做了很多资料收集，甚至还会通过ZOOM的方式，连线已经移民到美国的一家很有名的盐焗鸡老板，和他们确认当年他们是如何制作客家盐焗鸡的。

最爱沙爹米粉

做了几季《古早味侦探》，锺琴最爱沙爹米粉。“这道食物我很少吃，因为卖相实在不怎么样。”

但通过制作节目，她了解到沙爹米粉最重要的是花生酱。“制作花生酱的工序很多，比如将花生去皮，古老的做法是用竹筛将炒过的花生一边往上抛，一边用扇子扇，将花生皮吹走。”

鐘琴说，自己不是特别会找吃的人，但主持了不计其数的美食节目后，懂得品尝和欣赏美食，并感恩有这样的食物存在。

鐘琴最近两周开始录制“古早味侦探3”。（取自IG）