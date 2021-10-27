追忆偶像陈百强 杨君伟作家节哽咽朗读

有歌有乐队，杨君伟登上作家节，哽咽追忆1985年香港流行乐坛偶像陈百强，在他进行朗读的现场，还有歌手悠悠哼唱《深爱着你》！

遥想香港80年代，粤语乐坛全盛时期，闪耀过的偶像巨星如许冠杰、温拿乐队、陈百强、张国荣、梅艳芳、罗文施展各家魅力，个个为当年乐坛写下辉煌的一页，承载太多中生代的青春记忆。

但物换星移，时至今日，有些巨星陨落、有些时光再也回不去了......

据悉，登上今年新加坡作家节的艺人，除了“卖鱼哥”王雷主讲歌台，黄宏墨、小寒和杨君伟也受邀作家节，参与“Mixtape Memories”（混音记忆）活动。

“Mixtape Memories”是怎么样的活动？作家节发言人杨诗敏受访表示，那是个致敬八九十年代歌曲的节目，受邀者共20位作家和艺人，各自分配一个年份，让他们选那年的一首歌、以一首新诗、一篇新散文作出对这首歌的呼应，拍摄时有现场乐队伴奏，选用的语言媒介包括华英语、马来语及淡米尔语。

诵《深爱着你》百感交集

作家节这一届的主题往流行文化靠拢，杨君伟昨天受访告诉《新明日报》，他被分配到的年份是“1985年”。

1985年，君伟13岁，为纪录年轮情感轨迹，他以千字感性撰文，忆述少年时期的偶像情意结，文字召唤昔日香港乐坛巨星，也记印了那个不可能再复制的广东乐坛盛世。

出人意表的是作家节也开放方言，君伟选了陈百强的广东金曲《深爱着你》呼应1985年，获得当局批准，不过，歌曲由另一名歌手，在君伟朗读之后，随乐队伴奏现场演唱。

曾以为崇拜偶像是一种“病态表现”的君伟，少年时代竟成了“哈港一族”，背后的推手就是Danny陈百强！君伟说：“我省吃俭用买了七八张陈百强的唱片，还有卡带.....”

港产片、TVB剧集、广东歌等香港潮文化陪伴着“70后”的君伟成长，涉足职场后，他爱上香港的生活节奏、整座不夜城有挥发不完的精力：“从事电台广播工作时，我每年总会拿假到香港充电，我有一定会去的茶餐厅、一定要买的糕饼手信、一定得吃的传统推车点心......”

香港于他，就像一个“亲戚的家”，就是爱叩门。

所以，君伟把他对80年代憧憬的香港美好，通过散文朗读，也牢牢锁住记忆中的那份璀璨：“近几年再飞香港，死气沉沉、今非昔比，我很难过......”

为作家节活动进行预录拍摄当天，君伟打头阵，在一片昏暗灯光下，他沉溺在一片寂静中朗读着，脑袋闪过很多香港昔日的画面，当他以广东话念起陈百强《深爱着你》歌词那几句“心中想你、如今想你”歌词，百感交集，朗诵到后来竟忍不住哽咽！

思念、追忆、记挂，那也已经是昨天的事了......

香港流行乐坛偶像陈百强。（网络）

王雷当主讲嘉宾挨轰 君伟：先别骂得太早

对于卖鱼哥王雷登上作家节，被狂骂登不了大雅之堂，君伟偏向逆向思维，持不同意见：“社会形态早已改变，为何不能改变既定想法？换位思考，若本地歌台办歌台节，也邀请诗人上台朗读，或也能碰撞出不一样的火花。”

眼见王雷被唾骂，君伟说：“先不要骂得太早、多给些鼓励吧！”他直言能接受不同源流的艺人一起参与，担心的反倒是作家有点青黄不接，“这年代，爱阅读的年轻人似乎太少了，更别说碰触文学作品。”