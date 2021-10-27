将八旬母新山接来团聚 陈汉玮：感激贵人相助

自冠病疫情暴发后，陈汉玮近两年无法回马来西亚探望年迈父母。他最近终于成功把83岁母亲从新山接来新加坡团聚，让他非常开心，也感激很多贵人相助。

陈汉玮今早（10月27日）接受专访时说：“申请来新的主要理由是要带我妈妈看眼科和心脏科医生，她以前每隔两三个月会来这里看医生，现在已经将近两年没复诊了，不知道身体情况如何。”

他坦言申请过程很不容易和复杂，用了好几个月，全都必须线上申请，要遵守很多条例。他很感激得到许多贵人的相助：“周围的演员朋友如潘玲玲和周初明会帮我查资料，看看什么人可以帮我。移民与关卡局人员也很热心，会一对一给予我帮助。马来西亚部门的人也帮忙安排我妈妈坐轮椅过关等。”

10天内搬三个住所

由于陈妈妈年事已高，当局特别批准她在陈汉玮住家隔离10天，陈汉玮期间得暂时搬出去住。“我10天内搬了三个住所，住过组屋、商务公寓和酒店。我新加坡的助理则在我家跟妈妈一起隔离并照顾她。她其实不需要这样做的，不过她很乐意，我真的很感激，她是我另一个贵人。”

问到隔离后见到妈妈的心情，陈汉玮说：“我一回去我便马上抱她，看得出她也很开心，阔别那么久我们终于可以团聚。”

陈汉玮最近特别带妈妈到滨海湾花园的花穹赏花，并在社交媒体分享母子合照。他说：“老人家要活动一下，但她不能在大太阳底下，因为太热，很辛苦。滨海湾花园很棒，有冷气又晒得到太阳，妈妈喜欢花，郁金香盛开，她看得很开心！”

陈汉玮说妈妈过去两年在马来西亚除了看病几乎没出门，也几乎不戴口罩。她来到新加坡后有点不习惯本地的戴口罩条例。“好像我带她出门，她上了车也戴着口罩，我说不用，结果她之后忘记重戴口罩就直接下车。她不懂戴口罩的正确方式，有时会戴反，我要帮帮她。”

陈汉玮之前受访时说，因为疫情长时间呆在家中，结果学会烹饪和弹钢琴。记者问他有没有特别为妈妈下厨或弹奏一曲，他笑说：“我现在每天拍戏和主持节目，根本没时间，连自己的事都顾不来了。我早上会帮妈妈准备早餐，之后还拍戏，要安排妈妈的午餐、晚餐，根本没有自己的生活。”

帮母申请长期探访准证

陈汉玮透露，目前正在帮妈妈申请长期探访准证，“一切顺利的话，她就在这里住一段时间。等马来西亚开放边境后，我会第一时间陪她回去探望我父亲。”

为今年“紫色行动”录制宣传视频

推广包容文化的常年活动“紫色行动”（Purple Parade）今年步入第九年，举办该活动是希望能增进社会对特需人士的了解。陈汉玮特别为今年“紫色行动”录制宣传视频。

他说活动是通过好友周初明引线，而且也很有意义，所以决定帮忙：“我拍这段视频其实很匆忙，当时我是早班接晚班，活动人员了解我情况，等到我回家，让我换上紫色衣服就直接拍，我稿子也没背得很熟。”

“紫色行动”将在本月30日通过面簿举行线上音乐会，陈汉玮表示当天有工作所以无法参与。