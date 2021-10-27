金宣虎前女友被前夫爆料：她三周见三男胡搞

（首尔讯）韩国男星金宣虎被前女友崔英雅控诉骗婚、劝诱堕胎等负面丑闻，名声重挫，怎料韩媒《Dispatch》10月26日接连爆料12项真相，指出她说谎成性、作风奢侈还频与其他男性搞暧昧，使得舆论大反转。接着，网红娱乐记者李镇浩稍早也出面曝光她前夫的录音档，前夫直指崔女私德有问题，3周连续见不同的3位男子，还在沙发上做“羞羞事”。

李镇浩于26日下午在频道上公开了一则震惊录音档，内容是崔女前夫的爆料内容，男方不满地表示，两人离婚诉讼打了很久，女方不断要求高金额赔偿，却在打官司期间整形、花大钱，使得他渐生不满。最后他主动搬离了两人住的家，她为了不让前夫重新进家门，就把父母、家人接到家里住，甚至在家里设置闭路电视。

发现她婚前有金主包养

根据前夫的录音档爆料，有一天他回家拿行李，发现她装了闭路电视，就把硬碟拿走，最后发现她在三周之内，分别让3名男生进到家里，在沙发上“做那些羞羞事”。他调查后发现，其中二人是牛郎、一人是援交叔叔，年纪很大。他再继续挖，才发现她结婚前，一直都有金主包养。前夫交出证据后，才让离婚诉讼较为顺畅进行。

前夫也爆料，崔女爸爸向他借了20万新元也没还。

前夫说，结束诉讼那天，两人同搭一部电梯离开，崔女哽咽地向他道歉又跟他说谢谢，没想到离开现场后，就在IG上传了两人结婚的照片写着“以为会像童话故事里的公主与王子一样会有快乐结局，但没有。”他看到气愤不已，直指自己被污蔑成坏男人。

前夫也控诉崔女私德败坏、爱装可怜，两人离婚后，崔女竟派人跟踪他，还找混混拦他的车，他形容自己像在拍狗血剧，“她就是疯子。”