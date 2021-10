10月21日至24日票房排名

①猛毒:血战大屠杀

(Venom:

Let There Be Carnage)

②生死交战(No Time To Die)

③尚气与十环帮传奇(Marvel

Studios' Shang-Chi And The

Legend Of The Ten Rings)

④沙丘瀚战(Dune)

⑤天赐灵机

(Ron's Gone Wrong)

⑥峰爆(Cloudy Mountain)

⑦东京复仇者

(Tokyo Revengers)

⑧铁幕行动(The Courier)

⑨最后的决斗(The Last Duel)

⑩密弑逃脱2:冠军之赛

(Escape Room 2:

Tournament)