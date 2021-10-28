莫小玲跨界演淡米尔剧

莫小玲说话总是大喇喇，一段时间较少见她亮相荧光幕，原来除了华英语剧，小玲跨界演了马来语剧、甚至在淡米尔频道（Vasantham Channel）参演淡米尔剧“Adukku Veetu Annasamy”S2，饰演一个从马国来新找哥哥的女子，被印籍男恋上的故事，她在剧中说英语对白，这部淡米尔剧将于屠妖节播出。

“现在只差没上亚洲新闻台播报新闻，但如果‘莫小玲’有一天真的受邀去播报新闻，你们还敢相信那些新闻吗？哈哈哈哈。”小玲幽了自己一默。

小玲最近忙于拍梁志强的贺岁网剧《宫斗攻略》，剧里当“奸妃”，她疾呼有10年没演搞笑剧，心情亢奋，“梁导说，说古装台词速度要放慢，走路要优雅......”

刘玲玲饰演“皇后”，“奸妃”小玲想取而代之，又要巴结皇后、又想整死她当最后的赢家......

与梁志强结缘多年，小玲惊叹“梁老师变了！”早年梁导会被演员的NG次数惹火、甚至气得走掉，平静下来之后再回到片场；但现在，他不太会生气，也更能接受意见。”

碰上无心拍戏、频频NG的艺人，梁导居然能“静静”，反倒小玲看不过眼，挺身训斥对方：“你可以做好一点吗？”梁导还拉她手，示意她“算了”。

师徒再合作，不变的是梁导爱over run（超时）：“他总会拍到忘记时间，对白一改再改，怎么熟背都没用，不过，现在工作人员提醒他超时，他也会同意收工......”

挑战逾30整人游戏 ‘不玩蟑螂壁虎’

小玲接拍亚洲心动娱乐的游戏节目“麦靠北DIAM LAH!”，她直言：“我平时不喜欢整人、更不喜欢被人整。”要整人？她想了三个星期才点头。

没想到，一主持“麦靠北DIAM LAH!”节目，她完全豁出去，像变成另外一个人！

看了预告，小玲玩得很放，也被整到很惨，整个头被叶荣耀压下吃意大利披萨，一张脸变成“花脸猫”，她透露，拍摄有时得挑战30多个游戏，拍得精疲力尽，“不过，我事前已交代，整人不要玩蟑螂、壁虎......”

冠病对演艺圈业者冲击很大，小玲庆幸一直有演出、代言，今年置业，为靠近父母，在后港买了三房式组屋，荣升屋主，奋斗终有价。