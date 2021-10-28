网民及广告商似转态 金宣虎能翻身？

韩国人气男星金宣虎上周被爆“逼堕胎、辱骂前辈”等，瞬间沦为“渣男”。但随后两天，接连有韩媒和记者网红，反爆爆料女“扭曲事实、渣女真实面目”，让事件大反转。网上已掀起“支持金宣虎复出”的活动，让他不仅在亚洲明星盛典的网络投票人气排行榜中仍旧维持第一名，IG追踪人数也不减反增，瞬间又从渣男回归成暖男。

先前传出与金宣虎大动作切割的电影片商与广告商，似乎也回心转意不打算换角了。广告商说：“当时是因为联络不到经纪公司，基于保护立场才先撤掉广告。”

被网民集体抵制 多名韩星翻不了身

最近一年，多名韩国年轻偶像卷入争议，成为韩国“取消文化”（Cancel Culture）中的被针对者。“取消文化”是近几年崛起的网络词语，指的是一个知名人物或企业的言论或行为冒犯了某个群体，被网民集体抵制的现象。用华人的用语就是“抵制或封杀”。

被取消文化击中的艺人能翻身吗？根据媒体分析，这得看艺人被指控的程度有严重、是否真的有罪？

近期的例子让人无法乐观，例如女星徐睿知凭《虽然是精神病但没关系》一炮而红后，传出她操纵前男友演员金正贤，还被指控犯有校园暴力行为，连遭商家、剧组“退货”。

《月升之江》男主角金志洙和赵炳奎、朴慧秀两名新星也因校园霸凌和暴力指控玷污声誉，毁掉前途。面临和新一季《驱魔面馆》擦身而过的赵炳奎，经纪公司还没放弃，让他无酬参演独立电影《百万富翁杀手》的拍摄，希望他还有机会咸鱼翻身。

多名大咖曾出事 仍保住职业生涯

《联合晚报》记者翻查过去七名出事的大咖韩星，发现有五名都能东山再起，只有两人一蹶不振，看来又给人一丝希望。

凭《成均馆丑闻》名声大噪的朴有天，面临多项性侵犯和毒品指控之后，至今千方百计复出都挨轰。

金贤重凭《恶作剧之吻》走红，却被前女友指控暴力、逼堕胎，最后法庭判他胜诉，但他过后又卷入酒驾丑闻，最终翻身无术。

但还是有五位大咖克服厄运，保住职业生涯。

李炳宪2014年爆出被小三勒索，后来女方被判坐牢，李炳宪获得老婆支持，也挺过出轨引起的舆论风暴。

宋承宪2004年以假尿液逃兵役，这在韩国是大事，但可能是《秋天的童话》等剧为他打下深厚的基础，他最后由谷底反弹。

宋慧乔2014年被爆曾逃税三年，她称是税务代理公司犯错，并为自己的无知道歉，安然度过争议。

朱智勋被捉到两次吸毒，2009年被判坐牢六个月，他蛰伏三年才慢慢回归，并重新攀上演艺高峰。

韩艺瑟2011年拍摄电视剧《间谍明月》时突然缺场，几天后才从美国回来，她称是不满意拍摄环境太恶劣，并获得韩国演员协会及一些同行的声援，但仍受舆论攻击。她的事业接下来停顿三年，过后才成功复出。