长时间神隐 周渝民自爆有人群恐惧症

（台北讯）自从社交媒体广泛流行，不少艺人都会透过各种平台分享个人生活和近况，既自我宣传，也借此拉近自己与粉丝的距离。然而，2001年出道的周渝民却长时间神隐，个人生活非常神秘，几乎绝迹社交平台，不只微博多年没有更新，就连面簿也只分享新作品和工作动向。他不久前接受“木曜4超玩”YouTube频道节目《下班去吃饭》访问，难得自揭个人生活情况。

他在节目上说：“我害怕人群，除了在表演上可以接受有人看我，私底下我不能，从小就这样，我就没有办法跟人家有眼神的接触。”

但有时，有些人是避无可避的，他说有时去洗车，遇到老板，他一定要跟我分享他做了什么打蜡，哪边洗得干净，可我没有要听！我们可以很熟，但会面的时候两句就好。”

就连邻居也足以令他受到困扰，比如他很怕出门或回家搭家里的电梯，当电梯打开，邻居进来，他会担心自己给对方不好的感觉，会装出腼腆的笑容，偏偏他住最高楼，一定得先送所有人离开。他说：“电梯上升的过程中，你会怀疑说，这个电梯是不是年久失修，怎么有点慢！”令主持人邰智源）听了笑翻。

私底下如宅男般生活的他，基本上没太多出门的欲望。不过，有时候他也会开车外出，只是通常不会下车闲逛。他也会常常与女儿到公园玩，或偶尔出席女儿学校的亲子活动，有时穿着拖鞋、短裤、背心就出门了。

他也提到自己有播自己的成名曲《流星雨》给女儿听，可是她却没有反应，反而对韩国组合的歌曲比较有兴趣，让他啼笑皆非。