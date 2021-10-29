韩国演员变身“YouTuber” 原来观众最爱看这些？

韩国演员一般除了透过戏剧与粉丝交流外，也会上综艺节目展现演技以外的魅力。一些演员更是因为在节目中“太真实、太自然”的讨喜形象而圈粉。如今，自媒体时代下的演员不再等待节目组的邀约，纷纷经营起自己的YouTube频道，跟粉丝分享私下的多样面貌。

zaobao.sg整理了数名韩国演员YouTube频道里点击率最高的视频，来一探观众最喜欢什么样的内容吧！

柳演锡： 分享爱车面貌

（点击率：129万，按赞数：1万）

韩剧《机智医生生活》中饰演“安德烈”的柳演锡，今年2月底开通了YouTube频道，其中最热门的竟是公开车子的视频。之前在综艺节目《机智的露营生活》中，柳演锡开着自己的车子到拍摄现场露营。节目播出后车子也引起热烈讨论。柳表示，如果在搜索网站上搜索自己的名字的话，第一个出现的关键字便是“柳演锡 车”，可见大家对他的车的关注度有多高。于是他决定亲自公开车子的所有细节。

从车子的外观、到车子内部、再到优缺点，柳演锡都一一介绍。他还分享自己改装的部分，如替换车标的过程，是上网购买替换车标，再从YouTube上看教学影片亲自更换的。津津乐道谈起自己着手改装的过程，不难看出他脸上自豪的表情。

车子、露营、烹饪、再到农村生活，让人好奇到底有什么是他不会的！

朴敏英： 包包里的秘密

（点击率：491万，按赞数：12万）

“明星用的东西我是否也可以拥有？”凭借这个想法，朴敏英YouTube频道里点击率最高的视频正是开箱她的包包。看来不仅仅是粉丝，连路人都会对女明星的爱用品感到好奇不已！

从包包款式、到耳机、香水、护唇膏、护手霜、洗手液、化妆品、梳子、营养品等等，所使用的物品尽管也包含她所代言的产品，但没代言或置入的爱用品也看得到，朴敏英甚至疑惑地问，“真的可以直接给大家看，不用遮商标吗？我太老土了第一次做YouTube”，形象非常亲民。

但可惜的是，不知是否因忙于新剧《气象厅的人们：舍内恋爱残酷史篇》的拍摄，YouTube频道最后一次更新已经是去年8月的事了。

安普贤：选手变身演员

（点击率：162万）

最近有作品《My Name 以吾之名》、《柔美的细胞小将》的安普贤，曾是拳击选手，后来误打误撞透过模特儿身份在演艺圈出道。从选手时期培养下来的健身习惯便是YouTube频道的主打之一。其中点击率最高的视频只长达8分钟，除去开头、结尾的2分多钟，其余时间都是健身的画面。

除了吸引健身粉丝，记者看来这与韩剧《梨泰院Class》热播时的人气脱不了关系。当时在热播剧里扮演嚣张跋扈的恶角“张根源”，不少剧迷都非常好奇角色与演员之间的反差。视频的最后安普贤在健身后直接到美容院化妆化身为“张根源”，替影片增添了不少的可看性。

然而，该频道的留言功能是被关闭的，相信这与今年7月被爆出的争议事件有关。安普贤的YouTube账号被发现追踪了2个在韩国极具争议性的频道。事后他立即发出道歉声明，称虽然自2020年下半年后有各别的管理员负责管理频道，但他依旧必须承担责任。“频道是我亲自开设的，没能好好管理，一切都是我的责任”。

申世景： 美女的烹饪日常最吸睛

（点击率：382万，按赞数：7万）

早在2018年年底就开始经营YouTube频道的申世景，大部分的视频都是分享她的日常生活。最多人点击观赏的便是她的烹饪日常。影片中分享了5道她认为冬天吃会更好吃的料理，上超市买菜、备料到烹饪都亲自出马，展现出非凡厨艺。

申世景的视频没有华丽的运镜和剪辑，呈现出一种贴近日常的亲近感。看她买菜、做饭、吃饭、和狗狗玩，有种单身女子活出岁月静好的治愈感。

而有趣的是，亲自经营YouTube频道的申世景曾上线向粉丝求救。起因是一个8分钟的影片频繁出现广告，令她非常担心会被误认为是强制性行销，想把广告移除却不知怎么设定，只好发文求帮助。然而她的求助却被拒绝，粉丝们尽管知道YouTube视频超过一定长度后就会自动出现广告，却统统表示，“才不告诉你”、“想让你赚钱”，互动非常可爱。

河锡辰：入手这些运动裤

（点击率：74万，按赞数：8千）

河锡辰的频道视频主题多样化，从私生活到开箱电子产品、车子、与其他YouTuber合作等统统都有。其中点击率最高的视频落在评比运动裤。他分享，因运动裤方便活动，在等戏或拍摄结束后都会换上运动裤，过去16年作为艺人的他也不知不觉成为运动裤专家。

视频中他评比了4种运动裤的优缺点，包括吸水能力、弹性、长度、是否贴身等等，非常专业。他甚至分享了自己意外从裤子材质的成分进而找到自己最满意的运动裤的过程，非常有趣，透过屏幕都能感受到他真实的喜悦。

他的另一个视频同样引起热议。因Netflix韩剧《DP：逃兵追缉令》大受欢迎，河锡辰也在自己的频道上谈及过去当兵时的荒谬往事。他边公开自己当兵时期的照片，边大谈遇过的恶魔前辈，逼年纪最小的士兵脱掉上衣，在他的胸口上倒母狗乳汁让小狗去喝。最后他积极呼应，“希望军队内部不合理的地方可以有所改善。”

韩艺瑟：直接为自己发声

（点击率：298万，按赞数：8万）

话题性十足的韩艺瑟，最高点击率的视频同样也十分“辛辣”！

面对前段时间一名退休记者对她私生活的爆料，韩艺瑟选择直接在自己的YouTube频道上传长达22分钟的视频来回击所有的流言蜚语。视频中她主要针对自己曾与财阀交往、前男友Teddy为了Jennie和她分手、现任男友是牛郎出身、曾在胜利经营的夜店Burning Sun吸毒、出道前曾在美国从事性交易工作等谣言进行回应。

性格向来直爽的韩艺瑟，在视频中一度气到飙脏话外，最后更表示今后也将继续积极回应有关自己的各种传闻。但对于恶意的造谣、人身攻击，她会采取法律手段来应对。

除了亲自发声，她也在频道分上、下两集公开自己的豪宅，其中3个大型衣帽间更是让观众大开眼界。时尚、美容、减肥等主题的视频也是她频道的看点之一。

*点击率和按赞数截至2021年10月底