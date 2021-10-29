《星空下的仁医》收视报捷 郑嘉颖笑称为钱回巢

香港无线电视（TVB）台庆剧《星空下的仁医》，自上周开播以来，不但收视报捷，也获得不俗的口碑，可说是打响了第一炮，为一众演员打下了一剂强心针，而这也是“视帝”郑嘉颖相隔4年后回巢拍摄的第一部剧集，有如此的佳绩，自然感到兴奋。

郑嘉颖日前接受本地媒体的音频访问，提及这次为何回巢拍戏，他开玩笑地说：“主要是因为钱，哈哈哈......”当然除了钱的因素之外，他说剧本和对手也是关键，“我和马国明上一次合作已经是11年前的事，很想再跟他合作。我跟周家怡及锺嘉欣则是第一次合作，很有新鲜感。我虽然演过医生，但那不是以医疗为主题的剧集，所以这次对我是一种挑战。”

和马国明再度合作，虽然相隔了11年，但郑嘉颖说完全没有隔阂感，两人一就位默契就来了。

对于锺嘉欣，郑嘉颖则是刮目相看，“原来她是超级‘哭包’，三二一眼泪就流下来了，很厉害！”

这次拍医疗剧，郑嘉颖觉得最大的难处是要背医学术语及和小演员合作，幸好他已经身为人父，对哄孩子方面有一手，所以他说：“就算小演员不是很听话，我也知道怎么哄他们做到导演的要求。”

赞太太美貌智慧并重

郑嘉颖太太陈凯琳将为TVB明珠台主持英语节目，这是陈凯琳首次担任英语节目主持，夫妻俩都为娘家效力，问他是否有机会夫妻档合作拍剧？

他表示不会，“只能要其中一个，因为我们其中一个需要照顾两个孩子，所以无法一起拍戏。”

在访问中，他也大赞老婆陈凯琳是美貌与智慧并重，比自己聪明，因此，即便陈凯琳有天接剧，也不需自己为她挑剧本。

对于两个孩子的期望，郑嘉颖说不会有特别要求，最重要是他们开心，“我不需要他们日后当医生或博士，他们喜欢做什么就做什么，只要他们在能力范围内做到最好，那我觉得就是成功了。”

《星空的下仁医》，周一至五晚上9时30分；翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看。