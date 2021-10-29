伙拍李克勤参加《时光音乐会》 谭咏麟入驻中国综艺节目

继大湾区哥哥、李克勤、林子祥、吕方、杨千嬅和容祖儿等之后，“校长”谭咏麟也入驻中国综艺节目，伙拍李克勤加盟《时光音乐会》，掀起“左麟右李”回忆杀。

今年，中国综艺节目有一个奇特的现象，就是香港歌手扎堆出现，像《乘风破浪的姐姐2》有容祖儿、《中国好声音2021》有李克勤担任导师、《披荆斩棘的哥哥》中有黄贯中和大湾区哥哥，以及《我们的歌3》里不仅有杨千嬅、吕方，还有74岁的林子祥，当中大湾区哥哥更迅速爆红，人气再度急升。

和林子祥一样，谭校长也鲜少参与陆综，这次加入《时光音乐会》，让观众感到惊喜，出道53年，拥有超过300首广为流传的代表作，相信他将毫不保留在节目中分享属于他的音乐故事，就像记者看了在上周播出的第一集，谭咏麟分享了《朋友》这首歌背后的故事，经典老歌再加上这些故事，以及他的演绎，更别具一番风味。外加李克勤卸下导师身份的加入，和谭咏麟再次合体，更唤起大家对当年两人的“左麟右李”记忆，众所周知，两人的友情一直是观众津津乐道的话题，而今双双现身《时》，他们又能碰出什么样的火花，值得期待。

首集收视超越各平台排第1

《时光音乐会》邀请一众实力唱将谭咏麟、李克勤、林志炫、许茹芸、张杰、凤凰传奇及郁可唯等，以户外音乐会形式，互相翻唱演绎彼此的代表作，分享不同年代的时光记忆。

虽然《时》少了互相竞争的激烈性，没有任何小鲜肉、小花及流量明星助阵，但上周五节目出街后，不但获得好口碑，收视在各平台同个时段与重播时段都排列第一。

同时，逾21个微博热搜领跑市场，受到全网力赞，包括《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》等，指节目以经典音乐传递正能量，背后的故事温暖人心等。

《时光音乐会》，每周五晚上8时，湖南卫视播映。

