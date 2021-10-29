南宫珉拍《黑色太阳》 天天重训三小时增肌14公斤

要兼顾角色情绪和体格，身心都疲累，南宫珉拍《黑色太阳》做噩梦。

韩国实力派男星南宫珉在韩剧《黑色太阳》饰演国情院的海外情报员韩志赫，一次执行任务时失了踪，一年后，失忆的他归队，誓要找出组织内的叛徒。

该剧导演金成容赞南宫珉由内到外，完美地消化了韩志赫这个角色，而南宫珉谈到如何为角色做准备，其实吃了不少苦。

他说：“我为每一部作品做的第一个准备，是我的外形，我每天照镜子必须感觉到自己为角色在改变。之前拍《金牌救援》演棒球队团长，我刻意减重和剪了个柔顺的发型，塑造刚柔并济的感觉。拍《昼与夜》演刑警，我把头发剪短并留了胡渣，带出角色看似随性其实目标明确的个性。”

拍《黑色太阳》，他着重角色的强壮体格和敏锐度。“韩志赫是国情院最出色的特工，能一人打倒好几个壮汉，所以我必须拥有野兽般的体格。我每天做三小时重训，增肌14公斤的过程中，我的眼神、声音和走路的方式，都一点一点地在改变，韩志赫的形象也越来越鲜明。”

韩志赫失忆后回到国情院，他不知道身边谁忠谁奸，所以时刻保持警觉，但也常感到不安。南宫珉说：“我要一直带着这样的敏感情绪，拍摄期间也得持续做重训以维持体格，可说是身心都疲累，更因此做了好几次噩梦。”

当年演技差常被骂 如今是公认实力派

南宫珉2002年出道，前五年因演技差劲常被导演辱骂，但也让他锻炼了坚强的心志。现在，他已是演艺圈公认的实力派，提到“南宫珉”，大家就会联想到“好演员”。

南宫珉说：“很感谢欣赏和相信我的演技的人，如果说我没有因此觉得有压力，那是在说谎。我会更努力，不辜负大家的期望，以好的演出回馈大家。”

问他如何定义“好演员”，他说：“每个人的定义或许不同，我是会经常重看我过去的演出，进化自己的演技。我希望观众看我的演出时，能深切地感受到我要表达的情绪和想法，我希望成为这样一位演员，而不是一个只会自满的演员。”

他曾在2016年演出浪漫喜剧《美女孔心》，大展搞笑细胞，让人印象深刻，但近年的角色都比较严肃和暗黑。他强调不会刻意挑某个剧种：“只要有机会跟很棒的演员和剧组合作，我就会把握，也希望以不同的角色跟观众见面。”

《黑色太阳》可在viu.com或viu应用收看。