小S重磅回归 独挑大梁压力大

（台湾讯）小S日前坦言今年收入锐减许多，而她即将重磅回归，一次交出两个新节目，一个是东森电视的谈话性节目《女王的进击》，另一个外景节目《熙娣想聊》先走网络，再看版权卖给哪家电视台。

小S和蔡康永的《康熙来了》2016年1月14日播出最后一集，让观众大呼可惜。小S去年底决定回归，先做了外景访谈节目《熙娣想聊》，由姐姐大S担任制作人，小S主持，访问一直想访的来宾。拍摄期间遇上疫情停摆，让整个制作时程拖长到将近1年，而其中花在许多小S想等而且愿意等的来宾，据悉常常一个来宾等两个月，最久的一个等了近半年。

节目预计下个月（11月）完成最后一集拍摄，最快12月先在网络平台Catchplay上架。小S从《我猜我猜我猜猜猜》之后就不曾出过外景，这次在《熙娣想聊》再出外景，对观众来说极为新鲜。谈话性节目《女王的进击》则在12月底录影。

《康熙来了》收视和反应非常好，观众至今难忘，这次时隔6年重回台湾综艺，一出手就是两个新节目，而且没有蔡康永、大S、吴宗宪相伴，一向天不怕地不怕的小S坦言：“压力好大哦！好紧张，好害怕，没自信。”

她说制作人和工作人员一直给她鼓励，说她一定可以的，即使如此，她还是有些担心。“可不可以，我自己心里最清楚，如果有这么多力量跟爱，我还要在那边踌躇不前，怕东怕西，啊，算了啦，还是要做好，我也不知道到底会成功还是失败，所以还不如就去做吧，失败就失败。”

开心能出外景做节目

小S分享：“《熙娣想聊》已经录了9集了，其实已经很上手，也录得很愉快，真的跟以前在棚内录的感觉很不一样，现在就剩最后1集。这节目可以让大家看到小S出外景做节目是什么感觉，我自己是觉得很开心啦，但不知道观众看了会怎么样。”

至于《女王的进击》，她会以女性角度聊各种话题。该节目由《康熙》制作人B2操刀，预计明年1月推出。

B2表示大概在两周前开始与电视台洽谈，但一切都还在提案中，节目名称也尚未定下，至今还未签约的原因主要是“业配（指植入性营销）还没谈妥”。据悉该电视台向来重视业配，所以正在评估若由小S主持新节目，可以带来多少效益。

不在乎收视率

至于外界对新节目收视率的期待，小S自己倒是没那么在意：“今天我再次出发，大家会一定会想说啊，会不会给我们带来一个亮眼的成绩？我不会这样想，我都会想说，这次出发一定会让大家很失望，然后其实最后也没有怎么样，这是我给自己的精神鼓励。”

她以乐观的心情面对收视：“反正就是去做了，失败或成功就面对吧，成功就享受，失败就再来想怎么做才可以虏获观众的心。”