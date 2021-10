图片由受访着提供

本地歌手石康钧将在NFT市场推出八幅作品,他接受《联合早报》访问时说:“我很兴奋,因为这对我来说是全新的尝试,不知道效果会怎样。”

NFT今年爆红,除了艺术界,演艺界不少艺人也纷纷投入。NFT全称Non-Fungible Token,非同质化代币,又称不可互换型代币,是使用称为区块链(blockchain)的技术存储的数码文件,每一个NFT拥有独一无二的标识信息,可以用来代表任何实体或虚拟物件如图像、录音、游戏项目、角色等。

谈及如何接触NFT,石康钧说要追溯到2002年他出道之前。他当时到一家卡拉OK唱歌,认识了那里的老板Alvin Fernandez,对方后来投资了他2010年发行的EP《另一种温暖》。两人不常联络,但两个月前,石康钧接到Alvin的电话,对方看到他最近又活跃于歌坛,包括为本地剧《我的女侠罗明依》演唱主题曲《乱》和插曲《迟》,就找他叙旧。Alvin现在是一家加密(crypto)贸易公司的合伙人,两人从石康钧的设计事业聊到NFT,Alvin提议合作,石康钧觉得不妨一试。

石康钧十年前在旧国会大厦艺术之家办过个人画展“兔崽子”,作品以兔子为主角,包括素描和油画。这次,他想到不如把“兔崽子”数码化,有一种将故事延续同时与时并进的感觉。

他回忆当年有一幅作品“MovieNite”,是在台湾发展时常看电影而得到的灵感。他想到现在因为冠病疫情,大家宅家看电影的时间多了,于是决定再创作一幅“MovieNite”。他把小时候到现在爱看的电影融入作品中,包括《超人》《奥特曼》《夺宝奇兵》《星际大战》《钢铁人》等。

石康钧开心地说:“没想到‘兔崽子’十年后会‘复活’,整个旅程很奇妙。当年在台湾发展,为了减少出门花钱,就待在家画画,并幻想有一天可以办画展,没想到梦想成真。现在画画成了一门生意,但我也不太懂这门生意,就保持作画者的心态,才不会影响创作。”

不赞同创成式艺术

坚持电脑手绘

石康钧指出,很多NFT画作是创成式艺术(generative art),作者是编码者(coder),用编码方式作画,一天可以创作几百幅作品。石康钧坚持电脑手绘,作品完成后再数码化,他说:“以设计师的身份,我不赞同创成式艺术,我认为会把‘画家’贬职,好像只要会编码,任何人都可以是画家。”

对于NFT这股热潮,他认为很多人把这视为投资和交易多于收藏,而NFT的未来,充满未知。

石康钧的八幅作品以童年回忆为主题,将在11月20日世界儿童日,在OpenSea平台推出。

王家卫陈奂仁余文乐

与时并进投入NFT市场

其实已有不少艺人投入NFT市场,当中包括:香港导演王家卫把代表作《花样年华》从未曝光的拍摄首日幕后花絮包装成电影NFT《花样年华一刹那》,在10月的苏富比秋拍上亮相,包括佣金以428.4万港元(74.2万新元)成交。旅居香港的本地歌手陈奂仁将两首歌“Nobody Gets Me”“The XXXX Is An NFT”在NFT拍卖平台发行,合共获利150万港元(26万新元)。余文乐拍卖珍藏的NFT,由Larva Labs于2005年创作的“Cryptopunk 9997”,以3385万港元(586万新元)成交。