黄秋生直言“台湾没什么美食” 评《斯卡罗》主角演技不比旁人

（台北讯）香港影帝黄秋生讲话犀利，不怕得罪人。他二度主持Line TV、东森实境节目《开着餐车交朋友》，带了庄凯勋、蔡凡熙全台走透透，用在地食材做料理，展现老饕的一面。

他日前接受“苹果新闻网”专访，聊到台湾美食，不讳言说：“我觉得台湾真的没有什么美食，你们觉得是美食的都是面粉。”一番话恐怕要让以台湾美食为傲的人“翻桌”。

黄秋生解释：“美食当然是有的，但真的不是像大家讲的那么多，一般人不懂吃，是美食的觉得不是，不是美食的又觉得是。”他有感台湾物产丰富，为什么就没有提高水平，“得过且过，吃饱就算，那永远就是这样，太可惜了。”

黄秋生也透露在隔离期间看了台湾史诗剧《斯卡罗》，超直白地说：“看了9集，没有把剧看完，我不知道是什么原因，旁边所有人的演技都比男女主角好10倍，导演是故意的吧？”发言让旁人再捏把冷汗。他认为当中最亮眼的演员是吴慷仁，“其实他也可以再提升，他在里面非常出色，主角就不知道在干吗？”

谈到港星到台喜欢看政论节目，黄秋生不同，痛骂“最讨厌政论节目，变成娱乐性”，他皱眉直呼：“好像吃药，肾上腺飙升，好可怕，很激动，没有一点可信度，我都很怀疑怎么有人会喜欢看，吵闹得那么噪音的节目。”