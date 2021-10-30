《多年后的全家福》演抑郁症者 曾诗梅素颜入镜

曾诗梅在新剧《多年后的全家福》中，出演为情所伤的抑郁症者，18年无法走出伤痛，为了演出抑郁症者的4个不同阶段的复杂情感，甚至素颜上阵，以求达到真实效果。

《多年后的全家福》的其中一条主线讲述男主角蔡丰收（方展发饰演）18岁时与女同学李琪琪（曾诗梅）初尝禁果，琪琪怀孕，结果被家人送到马来西亚砂拉越后杳无音信。琪琪生下孩子Mia，多年后Mia回到方展发所在的农场，制造了一系列事端，报复父亲当年对母亲的始乱终弃，后来，三人解开心结，一切都是误会，全家人团圆。

曾诗梅饰演的角色在这条主线中虽然戏份不多，但至关重要。她出演因情所伤的琪琪，在18年间患上抑郁症。

曾诗梅表示，自己没有得过抑郁症，但曾被皮肤病折磨过2年，因此深知疾病的痛苦。“这个角色蛮可怜，一直以为是被男主角所抛弃，18年不能释怀，所以要去揣摩这种又爱又恨的复杂情感。”

由于角色18年抑郁症都没有康复，所以其精神状态在剧中也呈现出4个阶段，曾诗梅表示有几场情绪崩溃的戏，难度颇大。在呈现角色第4个阶段的抑郁症时，她首次在戏剧中没有化妆，素颜上阵，以求效果更真实。

曾诗梅表示，此前没有演过这么复杂的角色，一路演下来，非常心疼角色。“这个角色在情牢里出不来，但她是值得重新开始新生活的。当然，解铃还须系铃人，最后见到男主角，两人知道了真相，心结解开了，就康复了。但这个中间的过程非常地折磨人。”

和老公结婚14年婚姻幸福甜蜜

曾诗梅剧中为情所伤，患上抑郁症，但现实中和老公唐育书幸福甜蜜。她笑说，“和角色经历反差大，演的才过瘾嘛。”

她日前在社媒发帖，庆祝结婚14周年。“很感恩嫁给了好朋友，我们结婚前有6年的友情基础。”

不过她强调，婚姻中双方要一起成长，一起沟通，默契很重要。

她说，老公离开演艺圈很多年了，从商10多年，他的社交圈已大不相同了，所以要主动去了解，不然就会变成2个世界的人。“我也不断提醒他，彼此要好好沟通。时间可以建立感情，也可以抹杀掉感情，婚姻还是要好好经营。”

方展发在《多年后的全家福》中的造型照。（新传媒提供）

夸方展发是型男有魅力

曾诗梅说和型男方展发是第一次演情侣，合作下来，连夸他有魅力。

曾诗梅剧中角色悲惨，在情牢里18年走不出来，她说有一场戏，是两人多年后重逢，看到男主角仍仰慕到不能呼吸，说明男主角太有魅力了。所以在片场开玩笑对方展发说，“你好有魅力呀，难怪女演员都很容易在戏中爱上你。”

另外，曾诗梅和方展发在剧中有18岁时的戏份，她表示不想扮嫩，那样压力太大，观众也会不喜欢，所以剧组会专门安排年轻演员扮演他们的年轻版。