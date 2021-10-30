《永恒族》演漫威英雄 马东石赞导演赵婷 让角色栩栩如生

凭《尸杀列车》（Train To Busan）舍身救孕妻爆红的韩国壮大叔马东石，在今年凭《游牧人生》夺奥斯卡最佳导演奖的华裔导演赵婷的新作《永恒族》（Eternals），演出漫威英雄“吉尔伽美什”（Gilgamesh），他接受《联合晚报》电邮访问时说：“总是和赵婷讨论很多事。她很擅长赋予角色生命，让所有的角色都栩栩如生。”他透露拍戏时，赵婷帮了他很多，一起度过了非常愉快的时光。

马东石也说《永恒族》的英雄们对身份有着深刻的冲突感：“但你可以在赵婷之前的电影中，看到她如何处理这样的角色。她是一位了不起的导演，在这部电影有完美的技巧。”

《永恒族》刻画在过去的7000年里，永恒族一直在地球上。他们一直躲藏起来，生活在人类之中或流亡。他们最初来到地球是为了保护人类免受“异常者”的侵害，让人类进化和发展。他们认为已消灭了所有的异常者，并在等待被叫回家，可是情况比他们所知的更复杂。

首个加入漫威电影的韩国演员

马东石片中演出的永恒族英雄能举起重物，身体组织也比其他永恒族成员硬得多。他是第一个加入漫威电影宇宙的韩国演员，透露一直是漫威电影宇宙的忠实粉丝：“漫画与电影都是。我之前在很多韩片扮演现实生活中的英雄角色，但真的很想成为漫威超级英雄，而梦想成真了！”

参与《永》的演员也有印度裔、白人与黑人，马东石说看到来自世界各地所有才华横溢的人一起合作：“我们已经觉得自己像永恒族了！”谈到团队的凝聚力，他说：“每个人很快找到自己的角色，不仅在电影中，在戏外也是如此。所以在我们见面后，感觉像一家人，这对我们的表演也很有帮助。”他打趣说，穿上戏服后，感觉自己变成了真正的超级英雄：“我喜欢这件战服，看起来很酷。”

一场打戏拍了4周

马东石说《永》是大电影：“开始拍摄时，我以为会使用很多的电脑特效。但实际上大都去实景拍摄。“谈到最喜欢的一场拍摄，他透露是馅饼从手中掉落地上的戏：“由于角度不同，不得不做大约10次。我们笑得停不下来。真的很难拍摄，但也很有趣。”我说也很喜欢动作场面。有场打戏，为了配合后期特效制作，得确保每个动作精准，就拍了4周。他在伦敦逗留了半年：“每天都打到很累，但参与这样的大制作，获益良多。”

他片中与Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）饰演的英雄蒂娜有很多对手戏，他说：“吉尔伽美什特别喜欢蒂娜，对她就像一个大哥哥或父亲，总是尽力照顾她，是她的保护者。”

《永恒族》11月4日本地公映。