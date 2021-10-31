双雄

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

李文健（郑伊健饰）是香港警察部重案组的传奇人物，平步青云，与多年女友Brenda（林嘉欣饰）关系却渐亮红灯。国际钻石展览会开幕前，一名廉洁警官偷取百万美元证物并消毁证物库，事后竟然对自己所做的事全不知情。李文健找正在服刑的心理专家黎上正（黎明饰）协助调查，两人在调查过程成为莫逆之交，李文健未察觉自己坠入陷阱中……

气候变换

8频道 晚上10.30

替代线性经济就是循环经济。如果生产的东西都能回归系统，没有浪费，废物也可以重新成为资源，每项资源都获得多次重生的机会。

循环经济是以大自然为榜样，自然界的组装过程非常有效，例如几何图形就普遍地存在。我们要更深入了解人类和大自然，以及生态系统的关系，学会和谐共存的方式。

婉通夫人

Ｕ频道 晚上9.00

阿畅欲利用窝藏阿诺之事陷害帕威，阿贵警告阿畅不要再伤害帕威。帕威向国王叙述他在9岁时被阿畅杀害的过程，婉通隐瞒阿畅她知道帕威还活着的事，保护帕威不再被害。

睡梦医生 Doctor Sleep

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.40

讲述Danny Torrance经历可怕的童年时光后，流浪几十年，渴望摆脱自己父亲绝望、酗酒、暴力等黑历史，Torrance最终定居在新罕布什尔州小镇，他在养老院以灵力为垂死者提供安慰。女婴Abra Stone诞生后，逐渐展现超自然之力，还与Torrance建立起心灵感应的纽带，随着Abra成长，Torrance心中的恶魔被激活。