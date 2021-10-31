英雄片《永恒族》核心浪漫 陈静：盼观众会喜欢

好莱坞大片《永恒族》（Eternals）首次以浪漫爱情故事为核心，女主角陈静说：“希望观众会喜欢。”

陈静在片中卷入爱情三角习题，她接受《联合早报》电邮访问时说，以前未见过漫威电影宇宙有这样的安排，“希望大家会喜欢。我也很想知道大家是否会觉得我应该和谁在一起。”她卖关子地说，可能两个男生各有50%的机会。“我不知道会选择谁。真的。”

陈静出生于英国伦敦，爸爸是香港工程师，妈妈是移民苏格兰的中国人。陈静于英国牛津大学法律毕业，为了追梦却毅然放弃高薪的律师工作进入演艺圈。38岁的陈静凭《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）里的怨妇走红，她过后在2019年的《惊奇队长》（Captain Marvel）演出反派角色Minn Erva，这次在奥斯卡最佳导演得主赵婷的《永恒族》演出女英雄Sersi（瑟西）。

陈静不讳地说：“没想到有机会回到漫威电影宇宙。”她说《永》引入一组新角色是非常令人兴奋的，“你会看到来自不同背景和文化的人聚集在一起演出，丰富了故事。这部史诗般的电影有动作、喜剧、浪漫，会令人耳目一新。”她也强调与一名东亚女性导演合作——即使在几年前，是做梦都想不到的。

为了演出，她看了原著漫画书并研究了角色。“读剧本时，想知道改编的情节会把这个角色带到哪里。有趣的是，不仅是瑟西，还有许多其他角色，也受到了人类神话的影响。我们在电影中也交代了一些，包括其中一些故事是如何开始的。”她认为电影中的瑟西是不同的，是瑟西自己的化身。“所以，她并不完全像人们在漫画书中记得的那样。”

瑟西最初不是最强英雄

《永恒族》刻画在过去的7000年里，永恒族包括瑟西，一直在地球上生活。他们一直躲藏起来，生活在人类之中或流亡。他们最初来到地球是为了保护人类免受“异常者”的侵害，并让人类进化和发展。他们认为已消灭了所有的异常者，并一直在等待着被召回家，然而事实比想象中的还要复杂。

陈静片中造型有在战场上的女英雄装，也有现代时装。她谈到穿上英雄服装的感受说：“是超现实的。我看过概念艺术图，但不知它出来会是什么样子，穿上后比我预期的要舒服得多。我真的很喜欢我的服装。”

瑟西最终变成英雄，但刚开始不是最强，也不是最响亮的角色，“扮演一个不是最强的角色真的很好。有点不确定、不安全，最后她真的成熟了。我认为这个平衡是棘手的。”

《永》的英雄还包括韩国演员马东石饰演的“吉尔伽美什”与Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）饰演的蒂娜等。陈静认为电影的故事主要是关于这些角色以及他们对彼此、对世界的感受。“这就是推动叙事的动力。很开心观众可以认识这些新角色，并跟随他们走一趟疯狂的旅程。”

《永恒族》11月4日本地公映。