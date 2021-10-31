受疫情影响禁入境中国 向云郑斌辉难续“女儿情”

“女儿情”命运多舛，受疫情影响，阿姐向云、阿哥郑斌辉飞中国拍《南洋女儿情》喊卡！

《新明日报》较早前曾报道，爱奇艺与长信传媒重磅拍摄 “南洋三部曲” 之二——《南洋女儿情》，《南》监制为郭靖宇，是金牌故事人兼编剧洪荣狄继《小娘惹》后再度发功猛剧，去年底于马来西亚柔佛州伊斯干达影视基地举行开机仪式，本地阿哥郑斌辉、海外男星邱凯伟已率先拍摄。

《南》故事凸显妈姐与红头巾，街景耗资2000万马币（651万新元），当时官宣的本地姜包括向云、郑斌辉与戴向宇。

阿哥郑斌辉在《南洋女儿情》里饰演十恶不赦的“大反派”刘亨利，杀人放火，什么坏事都做尽，斌辉受访曾说：“当‘坏人’发挥幅度很大，但不能为坏而坏，必须坏得有层次有深度，这就是难度！”

向云角色一度被指将演绎大富人家少奶奶，不过后来敲定当“老红头巾”。

《南》剧马国拍摄时，因当地疫情严峻，拍摄进度受影响，剧组决定搬师中国上海、海口续拍，投入6位数在上海搭建内景，如剧中主角红头巾居住的“大杂楼”，来个马、中二地火力全开，接力拍摄，衔接南洋风土民情。

只是，疫情持续，向云、郑斌辉飞中国拍《女儿情》计划已生变数！

长信传媒创办人与顾问何亚发接受《新明日报》访问证实消息，他说：“由于疫情，本地艺人申请飞中国批不了，不过我们仍在努力，等待转机。”

何老板目前人在马国影视基地督导拍摄进度，表示只须多些日子，马国拍摄就宣告完工，由于动用的演员不少，“剧组所有人员每一天都在进行快速抗原自动检查，严加防疫，格外谨慎，防疫务必做到滴水不漏。”

向云无奈演不了“南洋戏”

记者查悉，向云所饰演的“红头巾”是个苦命妇人，一心来南洋找老公，老公却在南洋续弦，有了另一个家，向云当不了“正宫”，毅然斩断姻缘，自立更生当红头巾，不再依靠男人，最终孑然一身，向云“红头巾”角色占戏不轻！

她的“红头巾”角色鲜明，只是拍摄因疫情一直在变，她至今并未投入剧组拍戏。

对此，向云受访说：“当然会失望，因为这是一部有关南洋的戏，当然希望我们‘南洋人’能够参与，不过大环境趋势如此，我非常能理解，大家都很无奈。”

向云很感激长信传媒给予她角色机会，特别感谢何亚发老板，希望未来有机会再合作。

向云片约亨通，她正忙于新传媒新剧《你也可以是天使4》，将忙至12月，与此同时，向云也将主持综艺节目《银色嘉年华》2022系列，年底将戏剧、综艺两边忙。

首次演“奸角”喊卡 郑斌辉：很遗憾

据悉，长信阿哥斌辉在《南》中饰演一个受西式教育背景的人，“一边跳踢踏舞一边下令杀人”，唯一的良善是侍母至孝；他恋上红头巾，对方却对他不假辞色，角色分量重、虽坏到出汁，发挥空间却很大。

长信阿哥斌辉昨天受访表示第一次在中国剧饰演反派，因疫情打住，感觉很遗憾。

“但我能接受，因为整个情况在控制之外，没办法。”他说。

若出现转机能飞中国，即使没演成《南》中“奸角”，是另一个角色，斌辉一样会欣然接受。

“每个演员都应该有这样的心态，角色大小不是重点，如何能挑战自己，这才重要，我入行20多年，这几年签约长信之后，尝试到不少新体验、看到的视界完全不同。”

斌辉期待接预计明年开拍的《南洋英雄泪》。

已拍戏份“不能用”

对于演员无法飞中国拍戏，长信制作部总监陈佩然抱一线生机，没把话说死。

她表示：“据我所知，向云姐年底已有新剧在忙；斌辉现阶段虽飞不了，但如果疫情好转，艺人能飞了，他接不了‘奸角’，或也能飞中国参演其他适合的角色。”

其实，斌辉去年已在马国为《南》拍了些戏份，碍于无法接戏，佩然只能割舍：“已不能采用有他的（戏份）。”

至截稿为止，若无变卦，向云与斌辉原定角色将由中国演员顶替，至于人选意属何人，陈佩然表示得向中国方查询。