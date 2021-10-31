段伟明确诊居家隔离 忧传九旬养母全天戴口罩

60岁本地资深艺人段伟明最近投入5频道英语剧“128 Circle”第二季的拍摄工作，由于有剧组工作人员的家属确诊冠病，为求安心，剧组本月20日自行进行抗原快速检测（ART），当时段伟明的测试结果呈阳性。段伟明接受《联合晚报》访问时说，当天除了有点咳嗽并无感到不适，之后就直接回家自我隔离，22日他到诊所接受ART及聚合酶链式反应（PCR）检测，回家途中接到诊所快速检测结果为阴性的通知。不过，隔天早上卫生部传来短信通知他PCR的结果为阳性，他必须居家隔离10天。

段伟明说，他20日在剧组进行自我检测的结果呈阳时，身边工作人员如惊弓之鸟，他当下的反应却是“没有想法，就再做检测”，接着直接回家自我隔离。

他表示9月初已完成疫苗接种，目前跟95岁养母同住，根据居家康复条件，他应该要到社区护理设施隔离，不过段伟明受访时指未接到相关安排的通知。

与段伟明同住一屋檐下的还包括他的女友以及帮佣。为以策安全，他说，除了睡觉，全天都会戴着口罩，“我的隔离方式是，我在客厅，她们在房间，不要有任何接触，都会保持至少两米的距离。我要去厕所时会说一声，多数时间我都在客厅看报纸、用电脑等。晚上睡觉会开着窗口，尽量让家里通风。”

他透露养母未接种疫苗，女友和帮佣则打了疫苗，“家人23日晚做了快速检测，全部呈阴性。现在妈妈的状况很好，她中气十足。”

患有糖尿病的他也庆幸确诊至今未感到任何的不舒服。

两次致电询问当局 接不同指示感纳闷

段伟明指出，除了20与21日的ART结果呈阳性，他后来接连五天接受ART的检测结果均为阴性。由于那几天他并没有感到不适，于是段伟明26日拨打居家康复伙伴热线，询问是否能提早解禁，“对方说只要我三天的ART结果为阴性，就能解除居家隔离令，还说会把我的名字从名单上删除，48小时内我应该会接到卫生部的隔离令解除通知。”

不过，段伟明等了两天未接到卫生部传来短信，于是他28日再致电居家康复伙伴热线。

这次，另一名接电话的工作人员却说，段伟明必须根据居家隔离措施，隔离满10天，明天（11月1日）中午之后才能外出。

他直言，两次致电询问听到的指示前后矛盾，纳闷为何接收到的信息会不同。不过，他依然足不出户，连日来在家自我隔离。

根据简化的冠病医疗程序，若身体不适求医，检测结果呈现阳性，必须留在家中自我隔离，卫生部会通知确诊者有关康复程序；若确诊者已接种疫苗，可在10天后自由活动。