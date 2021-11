本地知名音乐人李偲菘受母校光洋中学之邀,创作歌曲《守护着你》,献给在公共交通领域坚守岗位的前线工作人员。

光洋中学每两年会举办一次“光洋艺术节”,今年因为疫情,演出形式由现场转为线上,并以“感恩在公共交通领域坚守岗位的前线工作人员”为主题。今年的活动11月6日上午11时线上举行,届时新捷运与SMRT的员工将出席。

李偲菘接受《联合早报》访问时说:“几个星期前接到母校的邀请,我二话不说就答应了。现在的疫情大环境,真的需要一首歌来表扬我们的公共交通司机,他们是冒着生命危险为我们服务。我们也需要一首正能量的歌,鼓励大家一起面对和走出阴霾。”

李偲菘负责作曲、编曲和制作,儿子李庭光参与后制。歌曲由光洋中学的华文部教师赵小萌填词,并有五位教师和四名学生参与录制。他们到李偲菘和哥哥李伟菘的音乐学校录音,由李偲菘亲自指导。李偲菘说:“能为母校尽一分力,我觉得很温暖,很欣慰,有一种归属感。”

难忘中四国庆组队表演

谈起自己在光洋中学的回忆,李偲菘最难忘念中四那年学校庆祝国庆日,他和几个好友组了一个乐队,在学校的舞台上演唱。“我当时是铜乐队的鼓手,找来几个志同道合的朋友组了一个Band,每天下课后到我家练团,练了三首歌,张国荣的‘Monica’、爱国歌曲‘Stand Up For Singapore’,以及Michael Jackson(麦克杰逊)的‘We are the World’。”

李偲菘说,学校每年国庆少不了制服团体和武术团的表演,那一年,他们压轴登场,成了一大惊喜。“突然有一个Band的演出,大家惊呆了,后来我们开始演唱,大家都high了,还有几个朋友跑上台一起唱。校长和老师很开心,没想到我们这几个平时调皮的孩子,原来有这方面的才华。”