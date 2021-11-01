居家隔离10天 段伟明今天解禁 订户 来自 / 联合早报 文 / 王英敏 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 段伟明居家隔离时自行检测结果呈阴性。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 本地资深艺人段伟明最近投入5频道英语剧“128 Circle”第二季的拍摄工作，由于有剧组工作人员的家属确诊冠病，为求安心剧组上个月20日自行进行抗原快速检测（ART），当时段伟明的测试结果呈阳性。段伟明接受《联合早报》访问时说，当天除了有点咳嗽并无感到不适，之后就直接回家自我隔离，22日他到诊所接受ART及聚合酶链式反应（PCR）检测，回家途中接到诊所快速检测结果为阴性的通知，不过隔天早上卫生部传来短信通知他PCR的结果为阳性，他必须居家隔离10天。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 段伟明 韩国“2021最佳CP” 曹政奭、田美都压倒性票数夺冠 又搞姐弟恋？ 传杨幂恋上19岁富二代