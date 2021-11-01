居家隔离10天 段伟明今天解禁

本地资深艺人段伟明最近投入5频道英语剧“128 Circle”第二季的拍摄工作，由于有剧组工作人员的家属确诊冠病，为求安心剧组上个月20日自行进行抗原快速检测（ART），当时段伟明的测试结果呈阳性。段伟明接受《联合早报》访问时说，当天除了有点咳嗽并无感到不适，之后就直接回家自我隔离，22日他到诊所接受ART及聚合酶链式反应（PCR）检测，回家途中接到诊所快速检测结果为阴性的通知，不过隔天早上卫生部传来短信通知他PCR的结果为阳性，他必须居家隔离10天。

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