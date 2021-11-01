草东没有派对鼓手陈尸旅馆 过世前心悬濒死爱犬

（台北讯）台湾独立乐团“草东没有派对”鼓手蔡忆凡30日被人发现陈尸在防疫旅馆房间，得年26岁。据台媒报道，北市警消接获报案后立刻赶往现场，经过调查后发现她已死亡多时，现场无外力入侵状况，也未留有遗书，初步排除他杀可能性，是否轻生有待调查厘清。

据东森新媒体报道，蔡忆凡在事发前15小时曾在社媒发文，吐露疑似家中饲养12年爱犬土豆重病，而她写着，“宠物，某种程度是一个家的核心，他带来无数的欢乐与陪伴”，但近期，土豆生病，且病得一蹋糊涂，各方亲友甚至都打地铺陪伴土豆，并且悄悄迎接土豆死亡到来的那天。然而，最令蔡忆凡无法接受的是自己却须防疫隔离，甚至恐怕无法见到最后一面，让她沉痛写下，“不知道怎么面对这一切，记忆里的他活泼好动的样子，我爱你土豆，你要加油，可以的话一定要努力到姐姐隔离结束喔！姐姐隔离结束第一件事就是领着所有行李往你身边奔去，陪伴你人生的最后，姐姐爱你。”

草东没有派对2016年发行首张专辑《丑奴儿》，曾在2017年第28届金曲奖摘下最佳乐团奖、最佳新人奖，歌曲《大风吹》夺下年度歌曲奖。之后更为赤烛开发游戏《还愿》演唱同名主题曲，人气更上层楼，之后在台北小巨蛋举办演唱会“不都妈生的6.0”，1万多张门票不到1分钟随即秒杀，一票难求，也被粉丝骄傲戏称为“草东没有门票”。

其实该乐团不久前才才结束中国大陆巡演返台，26日还在微博贴出四名成员照片向大陆乐迷告别，“好久不见，短暂停留成都、常州、晋中。谢谢仙人掌、太湖湾、草莓音乐节。谢谢所有在现场相见的大家。我们后会有期。”这句“我们后会有期”也成为粉丝心中之痛，心碎留言“一定是假的，不是都说好了后会有期了吗”“刚说过后会有期，为什么会这样啊”。碰巧的是，前任鼓手刘立去年7月涉持大麻被逮，两任鼓手接连出事，令粉丝感到难过。