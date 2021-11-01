郡主与侍卫 跨越身份藩篱演绎山河恋

嘉南传

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原名《慕南枝》的中国古装剧《嘉南传》改名不久官宣定档，上个月17日上线首播。

该剧由27岁小花鞠婧祎和曾舜晞主演，改编自小说家吱吱的《慕南枝》，故事讲述自小在深宫长大的嘉南郡主姜保宁（鞠婧祎饰）虽然无忧无虑，却深知宫廷内毫无自由可言，姜保宁不愿做宫廷内的傀儡，于是凭借自己的聪明才智扭转沦为宫斗工具的命运，并且一步步平衡各方势力。而禁军侍卫出身的李谦（曾舜晞饰）为了寻找多年前事件真相，努力在宫中谋求高位。两个性格天差地别的人机巧相遇，相识相爱，为了扭转命运共同努力，历经磨难最终跨越身份差异的阻碍，收获幸福。

鞠婧祎首次挑战古装大女主

值得一提的是，吱吱也是去年热播剧《锦心似玉》的原著作者，《锦心》中以罗十一娘聪颖解决宅斗问题为主，而《嘉南传》同样围绕着嘉南郡主姜保宁，独立果敢的她通过自身努力追求所爱所望，并且摆平宫中纷乱，是定位于宫闱宅斗的剧情。

跟以往柔弱接受命运的女主角不同，《嘉南传》是鞠婧祎首次挑战古装大女主设定，她最近接受《北京青年》访问，形容饰演的姜保宁是个带着光芒的女性角色。

过往鞠婧祎在剧中的设定多以高攀为主，这次与曾舜晞的郡主、禁军侍卫恋，让观众可看到她性格刚烈的一面，不仅能在爱人面前当个小女人，也能在混乱中威震四方。

她形容角色是有勇有谋、敢爱敢恨的女强人，人物形象很强大，因此对她而言更具挑战，也说：“我觉得我们蛮像的，都是内在和性格比较果敢的人。”

鞠婧祎透露角色在年龄跨度比较大，因此她须要研究角色在不同阶段的心态，和在不同情景、年龄段所表达的层次情感，此次最满意的地方是角色的塑造比较完整。

曾舜晞：角色情话肉麻

在同一篇访问中，曾舜晞指这次饰演的李谦沉稳与坚韧，让他很佩服。他认为跟李谦有相似之处，就是两人一旦“做了决定就不会动摇，会坚持下去”。

他说：“因为我始终铭记‘不忘初心’。当然，李谦的内心是很强大的，无论面对什么情况，都不惧不忧，这方面我还得向他多学习学习。”

曾舜晞在特辑中说，李谦很爱说情话，比较肉麻，为此他到网上搜索土味情话，拍摄时临场发挥，而这一点跟自己不太像，直呼“我本人比较低调一些”。另他还踢爆鞠婧祎的笑点非常低，在片场笑得最大声的就是她呢。

套路千篇一律 造型精致多变

《嘉南传》是典型的古装偶像剧，许多桥段和套路千篇一律，没有太多的惊喜，倒是翁虹、汤镇宗、黄海冰和曹翠芬等戏骨的加持为剧增色不少。

一个架空的朝代宫中出现斗争，男女主角卷入宫斗却依然洁身自爱，明辨黑白，最后惺惺相惜，互生情愫，这样的故事情节相信许多观众都不会感到陌生。

此外，像鞠婧祎不小心拐到脚或站不稳的戏份还真不少，让曾舜晞有许多英雄救美的机会，造就了唯美的旋转拥抱场面。

至于服装、化装、道具方面，剧组十分考究，有网民指鞠婧祎平均每一集换三四套衣服，头饰到饰品精致多变，造型方面绝对是过关的。

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