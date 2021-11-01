万圣夜变装 陈秀环跟韩港台明星拼了

昨天是万圣夜，又是换上趣怪装扮应节的日子。之前已有报道指出，今年韩剧《鱿鱼游戏》热爆全球，剧中人物是万圣夜最热门的模仿对象。绿色运动衫、桃红工作服、图案面具随处可见。

果然，zaobao.sg记者在网上搜索，发现很多今年最多艺人的扮相都跟《鱿》里的人物相关，其中又以杀人机器大头娃娃最受偏爱。

新加坡

本地资深女星陈秀环和家人也应景地化身《鱿》的角色，还大玩木头人游戏。

陈秀环绑着双马尾，穿上同款服装，寒着脸装冷酷，活脱脱就是大头娃娃。但她接受zaobao.sg记者访问时笑说：“我是到了拍照前五分钟，才找到那件橙色的衣服，确定扮演大头娃娃！”

她说，她在网上订了五个面具，加上新婚的侄儿夫妇到她家帮忙做剧里的Dalgona饼干，准备要扮演《鱿鱼游戏》的角色。但她翻遍衣橱找旧衣服，都没有适合大头娃娃的服装。谁知道拍照前五分钟，她心血来潮再搜一遍，竟然挖出自己遗忘多年的橙色服装，这才让大头娃娃诞生！又因为身边人都蒙脸，陈秀环成为最吸睛的那个！

陈秀环一家在武吉知马一带住了20多年。她说，从第一年万圣节时被邻居“扮鬼敲门”，学会分糖果驱鬼后，就融入那一区的万圣节文化，每年都跟大家扮古扮怪玩成一片。今年因为冠病疫情关系，家人关起门来自己玩，也自得其乐呢！

陈秀环和家人一起玩万圣节变装。（IG）

她说，《鱿鱼游戏》刻画人性很有意思，不过因为太暴力了，只有她和老公、大女儿有看，另两个女儿都没看呢！

台湾

一家人扮成《鱿鱼游戏》角色的还有小S一家。巧的是，她跟陈秀环一样，都是家有三千金。

小S扮成剧中的1号参赛者——头发花白的老翁，刻意化了老妆，穿上经典的绿色运动服。大女儿则扮成67号的脱北妹，二女儿扮成240号参赛者，三女儿扮成大头娃娃，为了还原娃娃的眼睛，还在眼皮上画出眼白，相当相似。小S花最多工夫扮老翁，还呛声“谁说万圣节是小孩的节日，老娘可没有要输小孩”，结果有网民忍不住评判：“许老三又赢了。”

纳豆（左上图右，面簿）和小S一家五口都来变装。（IG）

纳豆也扮大头娃娃，吸引安心亚贴身合照。但纳豆的表情让一些网民硬起拳头，说：“太欠揍了。”

韩国

三名扮演《鱿鱼游戏》角色的韩星，也不约而同选了可怕的大头娃娃。

男团UP10TION成员李镇赫，和女团aespa成员Winter都高冷出镜，角色还原度最高。

凭《鱿鱼游戏》人气飙升的女演员李瑜美则抛掉原来剧中问题少女的悲剧角色，改以大头娃娃造型，亲切地对着镜头微笑，但大家可觉得，那笑容似乎能让人不寒而栗呢？

至于Super Junior成员神童，则是面无表情地望着镜头，想营造一种恐怖，但或许是他微胖的身形带有天生的喜感，他似乎不那么可怕，反而有点好笑。大家觉得呢？

李瑜美（左上图起）、李镇赫、aespa成员Winter（左下图起）、神童的大头娃娃造型，你最喜爱哪个？（IG）

香港

香港TVB电视艺人也都造型百出，其中高海宁和何广沛心有灵犀，都选中扮吸血鬼，可是最受欢迎的角色还是大头娃娃——阮兆祥、吴业坤、何浩文全部男扮女装都来反串。拍团体照时，没人赶争锋，都把C位让给样子有点恐怖的阮兆祥娃娃呢！

高海宁（上图后排左一）和何广沛（后排右一）都抢不到阮兆祥的C位。何浩文（下图左三）的大头娃娃造型比身边的罗天宇、陈嘉桓、周志康都引人注意。（IG）

关之琳闲来没事，也跟甄子丹老婆汪诗诗，以及一群名媛贵妇好友参加一起参加万圣节派对，齐齐扮演《鱿鱼游戏》中的参赛者。她们在照片中被一名红衣工作人员用枪指着，装出惊吓的样子，不过却有人忍不住笑场了。