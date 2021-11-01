前女友再被爆料 金宣虎电影处女作12月开拍

继上个月26日韩国媒体“Dispatch”曝光“12项被扭曲的事实”后，“Dispatch”今早（1日）再推出报道，公开了两人的聊天记录截图。内容显示女方似乎先主动提出要堕胎，金宣虎更曾表示“不管发生什么事，我都会负责”，让女方上个月爆料的真实性再次遭质疑。

报道指崔英雅去年7月24日确定自己怀孕后，传了讯息给当时正在录影的金宣虎，他说，“那该怎么办”，崔回复说，“这间医院不给做（堕胎）手术，但说会帮忙介绍，如果要动手术的话……”金之后回答，“再考虑一下吧”。金之后继续录影，崔传讯息向金说，“对不起吓到你了吧，如果这个孩子晚点来就好了”。金回复，“没能在你身边真抱歉，让我们理智思考一下，不要太担心”。这与崔英雅之前在网络上爆料说男方在得知她怀孕后“垃圾”反应大相庭径。

韩媒公开两人的简讯内容中，除了多次安抚前女友不要太担心之外，金宣虎还两度提到了结婚的想法。崔英雅则表示，不想要阻挡金宣虎的前程，更提到如果现在有孩子，需要赔偿很高的违约金。两人之后决定不要孩子。

崔英雅私生活连续被起底

崔英雅是前气象主播，“前女友”身份被公开后，娱乐记者网红李镇浩也接连曝光这名前女友的消息。他30日上传一段视频，内容指崔英雅在堕胎后的四个月，与韩国歌手李在勋在济州岛的娱乐场所唱歌，疑似违反群聚规定。这个记者之前也曾在网络上公开崔英雅与前夫的录影档，前夫指崔女私德有问题，在三周内见不同的三个男人，还在家中的沙发上“胡搞”。面对这些指控，崔英雅目前为止还未作出任何回应。

金宣虎电影处女作 照常开拍

金宣虎的经纪公司大势娱乐（S.A.L.T.）今早（1日）表示，金宣虎将确定继续演出电影《悲伤热带》，首次登上大荧幕。金宣虎透过经纪公司表示，“我会努力准备，报答大家给予的机会。”制作组表示，经过深思熟虑后，认为这是演员的私生活部分，如果金宣虎可以的话，决定按原计划进行制作。《悲伤热带》由曾执导《新世界》、《魔女》等作品的朴勋政导演操刀，该片讲述梦想成为一名拳击运动员的少年为寻找抛弃自己的父亲而来到韩国后的故事。电影12月开拍，预计明年2月杀青。