又搞姐弟恋？ 传杨幂恋上19岁富二代

（综合讯）与小3岁的魏大勋结束两年地下情，杨幂传与19岁富二代周柯宇来电。

35岁的中国“收视女王”杨幂与刘恺威自2018年底离婚后，曾与小3岁的男星魏大勋传绯闻，但随着她在一个访问中提到感情状况时说：“这样的人是有的，这样的爱情也会有的……我跟大家一起期待，我也在等待着我的彩虹。”被外界揣测，她和魏大勋的两年地下情已结束。

近日，杨幂再传出姐弟恋绯闻，新欢是貌似男星王一博的19岁富二代周柯宇。周柯宇是杨幂公司旗下艺人，两人年龄相差16岁，但情投意合，被爆以手机游戏传情。

有网民列出两人的“恋爱蛛丝马迹”，包括疑似杨幂的游戏账号与周柯宇经常通宵打游戏，两人有很好的默契，还用了“情侣Skin”（游戏页面图案）。周柯宇的手绘账号头像与杨幂笔风相似，惹来杨幂送画予绯闻男友之说。

此外，疑似杨幂的账号昵称是“请我吃糖吗”，而周柯宇曾在社交媒体留言“走买糖去”，疑似隔空传情。另有网民发现，由杨幂9月12日生日开始，周柯宇每天都送手游金币给她做礼物。

除了手机游戏的亲密互动外，有传杨幂一直对周柯宇爱护有加，不时带男方上直播节目和综艺节目，推动他的曝光率与人气。

周柯宇参加选秀节目《创造营2021》时，杨幂也在社交媒体为对方“加持”，令他名气倍增，最终以第10名成绩组团出道。周柯宇因得杨幂宠爱而被封“嘉行（公司名称）太子爷”。不过，亦有指杨幂只是提携新人，与男女关系无关。

周柯宇在美国出生，是一名富二代，外形俊朗，身高达188公分，他加盟杨幂旗下后，曾参演网络剧《我曾记得那男孩》及《创造营2021》，并为男团BEST和INTO1成员。