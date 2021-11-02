倾一生培养儿子成材 最难过的李云迪妈妈

中国“钢琴王子”李云迪意外翻车后，私生活开始成为网民的热门话题。一个横空出世、引起世界瞩目的钢琴家，背后有着怎样的父母，让大家好奇。

李云迪10月下旬被北京警方以嫖娼为名拘押后，日前传出他将很快获释，并离开中国大陆。网上盛传，他出事之后，母亲张小鲁每日以泪洗面。

其实，李云迪在2016年曾上浙江卫视真人秀《熟悉的味道》亲自下厨感谢母亲，并首次披露背后的私密故事，母亲因此被大量讨论。zaobao.sg记者根据节目和网上资料，描绘出他的成长经历。

李云迪曾上《熟悉的味道》给妈妈下厨，让她感动落泪。（互联网）

让儿子学钢琴

妈妈自己学成专家

39岁的李云迪出生于重庆市，从小聪明机灵，长相讨喜。有人认为，他的外貌遗传自母亲，因为张小鲁五官相当精致。年轻时的她当过芭蕾舞演员，皮肤白皙，端庄优雅，还曾在舞剧《红色娘子军》中当过主角。

李云迪还在娘胎时，最常听的就是母亲喜爱的小提琴协奏曲《梁祝》。他出生在一个经济条件一般的家庭，父亲在部队服役，母亲在企业负责技术工作。李云迪很小的时候，对家庭尽心尽力的张小鲁就发觉他的音乐天赋。于是在他4岁生日时，张小鲁买了一架便宜的小型手风琴，让他从此与琴结下不解之缘。

为了不让儿子只有三分钟热度，她给儿子找了音乐学校，每天花四小时转六趟车来回。早上8点的课，清晨6点就得出发。她一路上不是背着小云迪，就是背着手风琴，哪怕再苦，张小鲁都心甘情愿当儿子的“琴童”。这才有5岁的李云迪获得全市少儿手风琴比赛冠军，接着又获得四川省比赛第一名的佳绩。

7岁时，张小鲁让李云迪转学钢琴，每天陪他练三小时。才刚学三个月，钢琴老师就就这么评价：“这孩子领悟能力太强了，我都没法再教他了。”换了老师，评价依旧。最后经朋友介绍，9岁的李云迪投到了著名钢琴教育家但昭义的名下。四年后，但教授应邀到深圳任教，为了李云迪的前途，张小鲁毅然辞去工作，专门跟到深圳陪读，从此没再找过工作。

她说：“我把陪儿子练琴当成了自己的事业、自己的追求。”李云迪的整个音乐生涯里，自始至终都有张小鲁的陪伴，陪他一起上课、练琴，然后决定他的下一步。等到儿子成为钢琴家，张小鲁的钢琴教育竟然也达到了授课水平。早在李云迪入读深圳艺术学校时，张小鲁就被聘为钢琴班的辅导员，带着四五个学生，从一个不知道钢琴有多少琴键的人，变成精通钢琴理论知识的专家。

李云迪小时候和父母合影。（互联网）

妈妈订下严格规矩

儿子学会专注执着

李云迪父亲李川回忆说，妻子对儿子的要求向来很严。李云迪练琴时，她一边旁听一边织毛衣，听到错音，毛衣针“啪”地就往手指上打过去。一次，他有一条练习曲怎么也练不好，她气得把自己关在卧室。李云迪一遍一遍倔强地练，怎么也不下琴，非要弹到妈妈说“好”才停。到了晚上11点多，张小鲁才在丈夫的央求下听儿子弹了琴，虽然很满意他的表现，嘴上也只说“可以啦”。

张小鲁的教育方式，是为了激发孩子的潜能，要他近乎苛刻地追求艺术的完美。她很少夸赞，让李云迪有些抱怨。

12岁时，李云迪准备报考四川音乐学院附中的入学考试，每天在家练琴十几个小时，张小鲁更请了半年假陪儿子到成都备考。有一天她出门办事，忘了带东西中途返回，入门前没像往常一样听到钢琴声，进门后一摸电视机，是热的，就知道儿子偷看电视了。她气得直接把电视机搬走，让李云迪哭了整整三天。

张小鲁在家里订下严格的规矩，只为了提醒他：“有些事情是不能妥协的，否则一旦形成了习惯，毛病就不容易改了。”李云迪就这样跟着妈妈学会了专注和执着。

李云迪长大后和父母合影。（互联网）

“成为人格大师

才能成为钢琴大师”

2000年，年仅18岁的李云迪参加了在波兰华沙举行的“第14届肖邦国际钢琴比赛”。每隔五年举办的比赛类似音乐界的奥运会，李云迪一举摘取了15年来无人问津的金奖，更是比赛70多年来最年轻的冠军。

载誉而归的李云迪被簇拥在鲜花和掌声中，在机场被妈妈发现两手空空走着，不理爸爸大包小包地扛着行李。她立刻喊住李云迪：“别以为你现在是明星了，就要别人伺候你，你自己的行李自己扛。作为儿子，你还得把爸爸的行李也扛上！”几句话，对李云迪如当头棒喝。

回到中国，大量的采访和演出让李云迪应接不暇。2001年元旦前夕，张小鲁把他关在房里，要他给亲朋戚友写贺年卡，“你能有今天，别忘了许多人对你的巨大帮助。你要亲笔给那些曾经帮助过你的人送去祝福。”面对一长串名单，李云迪在家里整整写了两天。

张小鲁说：“咱们得对每个帮助过自己的人心存感念。只有成为人格上的大师，才可能真正成为钢琴上的大师。琴，只有人家听弹奏的时候才存在；但是作为人，你是无时无刻不存在的。’”

张小鲁在李云迪小时候就看出他有音乐才华，并把大好年华给了儿子，悉心培养他成为世界瞩目的钢琴家。（互联网）

儿子辜负母亲

还是牺牲式母爱害了儿子

李云迪的成功，以及成功后对双亲的孝顺，让张小鲁十分欣慰。但这回他跌落神坛，网上出现不同意见。

有人觉得张小鲁的牺牲式母爱给了李云迪太大的压力，导致他功成名就后行为叛逆，也是一种对于妈妈专断教育的反抗。

但也有人对张小鲁报以同情，觉得她为儿子付出一生，最终却一无所有，至于李云迪自毁前程，是辜负母亲，怎能什么都归责于她呢？