恋慕 The King's Affection

可在Netflix观看

《恋慕》让人想起2016年播出的韩剧《云画的月光》,在《云》,金裕贞是女扮男装的内宫,与朴宝剑饰演的世子坠入爱河,过程中世子误以为自己爱上了男生,自感荒唐,两人的爱情浪漫又搞笑。《恋慕》的故事同样发生在宫中,不过这次女主角朴恩斌女扮男装成为世子,她与路云饰演的臣子的爱情,多了惊险和虐心成分。

《恋慕》故事描述世子嫔产下一对龙凤胎李辉和李垣,但王室不允许双胞胎,当时的君王下令处死女娃。世子嫔让侍卫将孩子偷偷带出宫保命。几年后,君王过世,李辉的父亲当上君王,李辉也被封世子。

这时候,对自己身世一无所知的李垣,进入宫中当宫女。李辉在宫中巧遇李垣,惊讶对方跟自己长得一模一样,灵机一动,要李垣与自己调换身份,好让他可以出宫,见要被斩首的老师最后一面。

初恋情人在宫中重逢

李辉的外公尚宪君得知李垣未死,担心影响李辉继承王位,同时为保住自己的权力,命令手下郑析助杀死李垣,岂料郑析助把李辉误认为李垣,杀死了真正的世子。李辉和李垣的母亲得知后,向李垣说出她的真实身份,并要她继续假扮世子,病逝前也提醒女儿,不要轻信身边人,要她坚强地活下去。

李垣自此带着冰冷的眼神和表情示人,也命令手下与她保持五步的距离,不允许任何人接近她。这是李垣保护自己的方法,直到郑至韵出现,对方总是不经意地越过李垣的界线,让李垣不知所措。

郑至韵是郑析助的儿子,小时候目睹父亲杀死一个宫女,无法原谅父亲的暴行,选择离家,过着悠然自得的生活。不过他被父亲逼迫,到宫中当世子的老师,而他与世子相处时,总觉得对方散发着女人味,让他有点难以抗拒。

李垣和郑至韵小时候其实有过几面之缘,算是彼此的初恋,而李垣如今成为妙龄女子,难免被郑至韵的俊美吸引,只是李垣知道郑至韵的父亲是杀死哥哥之人,面对郑至韵,她的心情极为复杂。与此同时,李垣还要提防继母,因为继母想把她弄死,让自己的儿子成为王位继承人。

朴恩斌刚柔诠释恰当

童星出身的朴恩斌,去年在两部剧《金牌救援》(Stove League)与《你喜欢布拉姆斯吗?》有亮眼表现,不仅戏路宽广,演技也越来越受肯定。《恋慕》是她继《秘密之门》后,时隔七年再度出演古装剧,并首次女扮男装,极具挑战性。

朴恩斌的表现很不错,刻意压低嗓子,让声音更具世子该有的威严。世子遇到郑至韵时的内心挣扎,以及眼神中不由自主流露的温柔,她演来也很有感觉;角色的刚与柔,诠释得恰到好处。路云的古装扮相很帅气,演技也进步了,与朴恩斌的互动挺自然,期待两人接下来擦出更精彩的火花。

朴恩斌在韩国的访问中分享,觉得这次的角色千载难逢,所以即使有难度,仍愿意接下。为了诠释完美的世子,她学骑马和武术,并专注于角色作为男人的模样要看起来很自然。

导演赞路云很符合角色,但笑说决定用路云之后就后悔了,因为路云太高了(身高190公分),所以招其他男演员时,身高至少要187公分。

让我振起 You Raise Me Up

One(星和Ch823,新电信Ch513) 晚上8.10

爆笑爱情喜剧。刻画勇植(尹施允饰)毕业出社会6年仍一事无成,还只是在拼公务员考试的公试生。他的初恋前女友露多(Hani,安喜延饰)是有着高颜值美貌,家境富裕的泌尿科医生,唯一困扰就是现任男友过度自信。勇植有“勃起障碍”的困扰,没想到去求诊时竟遇到露多,两人尴尬重逢后,勇植不仅心灵受到鼓舞,性功能也再次重振雄风。

健康那些事6精华版

8频道 早上10.00

跟着Nate老师继续利用纸盒训练核心肌群。尘螨是麻烦的祸害,医生将在节目讲解尘螨如何引发过敏,达人也会传授消除尘螨的小贴士。砂煲是许多人的最爱,Chef Siang将带来砂煲海鲜冬粉,满足大家的味蕾。

师父!我要跳舞了2 Let's Dance 2

Hub都会台(星和Ch111/825)晚上8.00

主演:韩宇、黄潇、乔杉、丁泽仁、李子璇、王霏霏。第二季将14名热爱街舞的学生和风格各异的师父聚集在街舞训练营,通过舞蹈教学和生活相处,建立真挚的师生情谊,提高舞艺,打造属于自己的街舞作品。

肃战肃绝(首播)

8频道 晚上8.30

陈泂江、刘子绚、洪凌、张哲通、方展发、曾诗梅、阳光可乐、陈政序、徐鸣杰等主演。肃毒人员彦乔毅、周浩洋和戴语欣在行动中默契绝佳。浩洋最好的朋友林金城是前嗜毒者,最近出狱,当年浩洋亲手抓金城,伤害两人的友情,其实金城是为哥哥金雄顶罪,但浩洋全然不知。两人叙旧时,浩洋差点又误会金城,他们说开后,终于化解心中疙瘩。怎料,金雄对弟弟另有安排……