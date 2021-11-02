据香港“东网”2日消息，八十年代叱咤香港影坛、“新艺城七怪”之一石天已于今年9月离世，他曾饰演香港电影《英雄本色2》中“龙四”一角。香港电影人黄百鸣表示，石天的儿子Dickson证实了其父石天的死讯。报道称，石天因患癌症病逝，遗愿是希望可以低调处理身后事，所以家人也未过多向外透露消息。

有网友今天上午在微博发文称，石天已经去世，并表示“难过”，香港艺人林俊贤昨晚也在社交媒体发文悼念石天，称收到对方离世的消息。不过据香港“东网”稍早前报道，电影制片人施南生1日接受港媒采访时，称已收到朋友传来关于石天离世的短信，但现在未能证实消息真伪，她还称石天2年前曾患癌但已康复。

石天去世的消息传出后，“东网”称，其好友黄百鸣对此大呼难过，表示即使新艺城一班好友关系紧密，也没有准备追思会、特辑等，等待石天家人处理完一切后事才再作安排。黄百鸣还称自己9月7日与石天的最后短信对话中，得知石天已身在医院，当时才知道对方患癌症，没有打扰对方，惟事与愿违，现天人永隔。

据报道，石天原名刘伟城，1949年出生，对香港电影界贡献良多，身兼演员、导演及制作人的他，于上世纪6 0年代入邵氏的南国实验剧团当学员，直至正式加入邵氏成为旗下演员，曾演出《青春恋》、《小煞星》等电影。离开邵氏后，更和许冠杰合演《鬼马双星》及《天才与白痴》外，也曾参演《醉拳》、《英雄本色2》等。

石天曾在主演的《滑稽时代》里扮演模仿查理·卓别林，演技精准，惟妙惟肖，成为当时大受欢迎的喜剧演员，一度被誉为“香港卓别林”。