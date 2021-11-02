面对巨大舆论声 王雷：我不会退缩

出席作家节挨轰，谩骂声不绝，王雷叹：攻击者只看到我的坏！

本报独家报道，卖鱼哥王雷受邀出席作家节当主讲嘉宾，谈“歌台文化”，没想到消息传开如巨大震撼弹，引来轩然大波，争议声浪巨大。

不少名人作家对王雷参与“作家节”态度嗤之以鼻，直批他直播言行粗鄙不堪、身为公众人物直播上频频展示低俗错误示范、担忧这样的艺人出席作家节会“玷污清流文化”、“拉低文化层次”，“教坏青少年”，质疑“道德怎么可以无上限”......语气痛心疾首、抨击声不绝于耳，今早《早报》甚至有读者提出：“希望王雷主动退出新加坡作家节讲座”！

不过，也有不少业界人士、网友力挺王雷，认为歌台人讲歌台事无不妥，当中不乏抱持中立态度乐观其成，与王雷合作过多部电影的导演巫培双就在面簿说：“文化本身一直在变，没有必要用各自成长时候学习到对文化的定义，来批判其他人，没有大家心目中的文化素养，不代表‘没文化’，充其量只能说‘不喜欢’或‘不认同’......”他以“道德也是一把刀”形容尖刻声浪。

眼见王雷参与作家节事件闹得沸沸扬扬，今天《早报》也有读者以“不文霑”黄霑引申看法：“外号‘不文霑’的黄霑也爱‘粗口成章’，对粤语词汇的粗口字眼极为考究，还琢磨出一整套‘粗口学’出版成书，王雷的成就或许不能与黄霑相提并论，但王雷也是很努力经营自己事业的人，不须对他赶尽杀绝。”

记者联系上王雷，他接受《新明》访问，语气非常无奈：“攻击我的人都只是看到我的坏！”

尽管面对四方八面的言论飞箭，他仍坚定表示，不会退出。

作家节立场不变

针对各方舆论，作家节发言人陈忠耀今午发声明。

作家节发言人声明指出：“王雷将在华语讲座 “从流行到文化：传统艺术的未来” 分享歌台经验。”立场不变。

敲逾1万户人家做善事

王雷说，外界看到的，都是对他“卖鱼哥”的直观评论：“我已说过，我有两个角色，一是直播的卖鱼哥、一是歌台的王雷，两者之间扮演的角色是完全不同的。”

“我现在受邀去作家节，主讲的是歌台文化，以‘歌台王雷’的身份去主讲，不是当什么卖鱼哥、更不是要直播带货，我在歌台坚持至今，我自问没说过粗话，顶多是双关语，双关语我确实说过。”

王雷自问登上歌台时，并没有以粗言秽语哗众取宠，“我登歌台的场数至今数不清，至少超过1万场，你们（指攻击者）可以去查，全部都有视频，我骗不了人的，你们去看，我有没有粗话连篇？”

王雷指出，外界不留情对他做出攻击，因为只看到他坏的一面。

“我好的一面你们有看到吗？我每个月都去做慈善回馈社会，是每个月啊，除了自己捐钱，我还亲自上门捐赠物资，每个月敲800多家低收入者的门，至今至少敲了1万家！”本周又将上门拜访低收入家庭。

他无意说善款数字，只是希望说出一个事实，他既取之社会、也用之社会。

“我受的教育不高，也不会讲什么好话，我没文化、没水准，但我懂回馈社会，我去帮需要帮助的人，如果这一点你们（攻击者）赢我，我就服你们。”

对于那些批评他言行举止“难登大雅”之堂的人，王雷甚至放话，如果本身能在20个月内，去敲至少1万户低收入人士的门做善事，他甘拜下风，会叫对方一声“爸爸”。

王雷做善事

会改变直播风格吗？

当作家节嘉宾引发鞭挞，与王雷的直播形象不无关系，记者问，他会否因此改变“鱼虾蟹”飞满天的直播风格？

王雷直言不是没尝试调整，他反问：我改变或没改变，厌恶我的人会和我买东西吗？

他表示，他改不改变直播风格，不是由他决定、也不是作家决定，而是由网民顾客决定，他说：“他们才是我的老板。”

他坦言当“卖鱼哥”直播前后一年“拉黑至少1万人”。