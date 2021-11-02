陈毓芸、林明伦为“拍拖”首携手主持节目

久违荧幕的陈毓芸和老公林明伦首次携手主持英语网络节目“SG Now”，她受访时笑说：“我们是以‘拍拖’做借口接下这个节目的！”

陈毓芸婚后专心相夫教子，这些年来偶尔参与慈善演出或者拍摄广告，但没有主持节目或拍戏。她接受《联合晚报》访问时透露这次和老公一起主持，事前也挣扎过，“一星期须要拍摄两天，意味着我每周会有一个周日不能在孩子身边。后来为什么接下任务，是因为我们说服自己可以利用工作的机会拍拖哈哈哈！”

夫妻俩平时忙于工作和家庭，很少有机会享受二人世界，陈毓芸说一起工作可以让他们有更多时间相处，“工作结束后还可以去拍拖一下！”此外还能减轻林明伦养家的重担。四个孩子也都支持父母，她欣慰地说：“孩子们很贴心，答应我们不在家的时候会乖乖的。”节目已经拍摄了一个多月，如果节目反应好，相信夫妻俩会一直主持下去。

该节目重点在于讨论国人关心的话题，如疫苗和防疫措施等，也会带观众走访城中热门的打卡点以及人物访问。陈毓芸和林明伦担任串场，这对曾是新闻主播的陈毓芸来说驾轻就熟，“我开玩笑跟明伦说他是老鸟，不要欺负我，但他反过来说我曾是主播，要我多照顾他！我们合作很轻松愉快，没有感觉压力，工作人员也觉得我们一唱一和的感觉很好，我说我们那么多年的默契，不用真是太可惜了！”

除了主持节目，陈毓芸最近也拍了一支广告，但碍于合约条款无法透露详情，只说因为产品理念和广告的呈现手法有趣，吸引她接下广告，“很感恩我淡出那么多年了，厂商仍对我有信心。”

陈毓芸仍以家庭为重

问及接下来是否会接更多工作，陈毓芸表示仍以家庭为重，接工作要看时间是否能配合，“毕竟孩子的学业仍需要我来监督。”

陈毓芸和林明伦育有三男一女，长女林沁恩（16岁），次子林道恒（14岁），三男林道惟（12岁）以及幼子林道恺（8岁）。长女和次子目前仍在家自学（Home-schooling），老三和老四则上正规学校，陈毓芸说：“他们的个性比较好动也喜欢社交，所以就让他们去学校，他们都很开心。”

女儿对演艺工作有兴趣

陈毓芸今年6月曾和女儿沁恩一起在线上分享年轻人课题和亲子关系。女儿长得亭亭玉立，相当有气质，问及是否会让女人进入演艺圈，陈毓芸表示不排除这个可能性。

她透露女儿对表演有兴趣，除了去歌唱班也参加合唱团，“她最近跟我提起对DJ工作有兴趣，我鼓励她多观察多学习。接下来她可能会去报读本地理工学院，有一个结合心理学和表演艺术的课程，正好符合她喜欢和想做的。”