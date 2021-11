日落与星空下 度过“华语流行乐之夜”

张惠妹演唱的《听海》、邓紫棋演唱的《光年之外》、孙燕姿演唱的《天黑黑》,相信大家都听过这几首经典华语歌曲。因疫情所系,大家又有多久没有去听演唱会了呢?

林昱志(左)曾与Kit等明星合作、陈乐洋(中)自9岁起就开始出演音乐剧、黄铃贻(右)将在明年3月份举行演唱会。(主办单位提供)

即将在11月19及20日举行的Mandopop Evenings(华语流行乐之夜),这次的演唱会邀请到了3位知名的本地创作歌手——林昱志 (Leon Lim) 、陈乐洋 (Skye Sirena)和黄铃贻 (Wilson Huang)上台大展歌喉。他们将在演唱会上翻唱一连串耳熟能详的好歌。这些经典歌曲包括《有一种悲伤》、《小酒窝》、《王妃》、《告白气球等》。

以星空为主题是演唱会的其中一个特点。(主办单位提供)

演唱会将以两种不同的主题进行——日落和星空。演唱会共有4场——天后精选(Best of Divas)、最强对唱情歌(The Best of Romantic Duets)、K歌之王(Best of Heavenly Kings)和实力首选(Best of Power Hits)。

演唱会日期是11月19及20日,时间是傍晚6点到7点半和晚上9点到10点半,地点是滨海湾花园Flower Field Hall(18 Marina Gardens Drive Singapore 018953)。门票$58元起,可上网至klook.com购票。参加演唱会的观众需在入场时出示疫苗接种证书、阴性PET检测或PET豁免证明。