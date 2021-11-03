群居生活真人秀 试探社交尴尬底线

五十公里桃花坞

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提起中国腾讯视频10期真人秀《五十公里桃花坞》，或许有些人会想起前阵子节目引起的热议。因为著名时尚杂志主编嘉宾苏芒在里面提到演员每天生活费的议题，一时说不清楚，让网民在贫富悬殊的社会议题下大作文章，大加挞伐。

其实，那只是鸡毛蒜皮的误会，比较值得一提的是这个称为“群居生活体验类真人秀”的题材别出心裁，相当少见。

节目以“互联网通讯技术快速发展，年轻人私下生活社交圈却逐渐变窄”为背景，探讨如何通过尝试和体验，寻找欢乐温馨而又充满浓厚人文气息的“群居生活”，激发大家的生活思考。

15位来自娱乐圈和艺文圈的嘉宾，受邀到距离北京市50公里的桃花坞共同生活21天，为地方搞艺术建设。他们之间很多并不熟络，性格各异，一起生活会出现什么社交问题是看点。有媒体就称它是最“尴尬”的综艺节目。我看节目之前，也怀疑会有什么可看性，没想到，看着看着，竟然看出它的原创价值。

常听人说自己有社交恐惧症，但这类人一般不被多数人理解。所以我觉得，这个节目可以让大家多了解人际交往和沟通这门很深的学问。

如何快速破冰？

首期节目，15位嘉宾初次见面寒暄，观众可以参考在面对陌生人时，如何能够快速破冰。最好笑的是大前辈宋丹丹遇到偶像出身却很有个性的张翰。宋丹丹显然对他不熟悉，一直以长辈式口吻要他介绍自己的代表作，偏偏张翰觉得“看过就看过，没看过就没看过”，坚决不从，场面仿佛真要擦撞出火来了。

还好歌手汪苏泷这时接话：“我是因为帅被发掘，可能因为我长得帅，所以没什么作品。”反话一出，总算化解了尴尬。有人分析，一段自我介绍，在回应宋丹丹的提问，现在已经不是以前那个用作品说话的时代，还同时回应张翰，其实有时候靠脸并不丢脸。

节目还有个特点，就是在一些关键时刻，通过好听的男声旁白，引导观众思考某种课题。比如针对宋丹丹的逼问，旁白说：“长辈一直发问有时不是想知道答案，只是想拉近距离。”另一段重要旁白是提醒大家，有些我们讨厌的人根本无从逃避，不如学会怎么应对他们。

像汪苏泷、郭麒麟这样的年轻艺人面对各种“要命提问”时，会巧妙避免尴尬，有时还会自嘲，展示高情商，跟代表社会中常见的“不容易妥协分子”的张翰成为强烈对比，在镜头前特别讨喜。

居民性格多元有才气

嘉宾居民性格多元，戏剧导演陈陈陈要大家一起参与行为艺术——在太阳下的草地上睡觉（结果遭到大家的抗拒）；周杰凭电视剧《还珠格格》走红，但半隐退多年，背景音乐老播放该剧主题曲，大伙儿起哄高歌，让他很崩溃；过气男团偶像彭楚粤藏不住灵魂的孤独和缺乏自信，新生代女演员周也展示超龄的观察力，短短相处就送彭楚粤一段话：“不要每次都坐在最边边，把自己边缘化，我觉得你可以坐中间。”

宋丹丹过后为自己逼问张翰道歉，也展现高智慧，让大家看到长辈也是可以为过错道歉的。

郭麒麟、汪苏泷和辣目洋子、李雪琴两名擅长脱口秀的演员要好，默契更好，他们在团体中扮演非常重要的搞气氛能手，制造许多幽默笑料，也很让人喜爱。两人写告别仪式文稿，都显示才气。

李雪琴这么写：“我从未因生离流泪，因为生离是世界上第二浪漫的事，生离过后，每一次相遇都是重逢，而重逢是第一浪漫的事。”她又念了一段广为流传的文字：“后来知道，人生中大部分的告别都是悄声无息的，甚至要很多年后才明白，原来那天的相见竟是最后一面。此后，即使不是隔山隔水，也没有再重逢。在那没有结局的故事里，好像都缺少一个认真的告别，少了一句郑重其事的再见。”

这些话语道出了来不及说再见的遗憾，多么触动人心啊！

当大多数人面临离别时都依依不舍，舒淇说自己看淡离别的洒脱也就特别与众不同。

爱丽丝与梦幻岛 Come Away

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

在这个充满想象力的原创故事中，小飞侠彼得潘与《爱丽丝梦游仙境》里的爱丽丝是一对姐弟，他们努力要将爸妈从绝望中拯救出来，并在家人与梦想国度中做抉择。结合两部童话打造，具新鲜感和颠覆性。

食分绝配（首播）

8频道 晚上8.00

有说奶香味在西式料理较常见，东方人很少会将其入菜。本地厨师杨应晖踏上奶香味探索之旅，了解鱼片汤为什么会加奶。地道的叻沙和奶味又有何关系？这集，杨应晖也将发掘甜品界里的姜汁撞奶。他最后会如何将这些料理融入自创菜呢？

香港原味道4（首播）

8频道 晚上8.30

谭玉瑛第四次领军，带着黄庭锋、孔德贤、林正峰继续追味寻源，每集深入认识一种地道食材，走进当地渔场、鲜果园、鲜菜园、水耕菜场、食品厂、酱油厂等等，发掘更多当地饮食智慧，品尝每一口新鲜美味，探索每一种港产食材背后的故事。

聪明料理不浪费 Cook Clever, Waste Less with Prue and Rupy

BBC Lifestyle（星和Ch432） 明天（4日） 晚上7.00

厨余在英国是一大议题，这个国家的人民每购入六袋食物就会浪费掉一袋，还有每八份料理完成的餐点，就有一份会直接丢进垃圾桶。如果把厨余当作一个国家，它所制造的温室气体排放量可是名列全球前三大，仅次于中国和美国。英国两大厨神Prue Leith（普鲁里斯）和Dr Rupy Aujla（鲁比奥吉拉医生）要改变四户家庭的烹饪和买菜习惯，节目内容还能启发观众，像是家常菜的灵感，如何调整用餐时间，以及处理厨余的方式。