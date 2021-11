群居生活真人秀 试探社交尴尬底线

五十公里桃花坞

可上网观看

提起中国腾讯视频10期真人秀《五十公里桃花坞》,或许有些人会想起前阵子节目引起的热议。因为著名时尚杂志主编嘉宾苏芒在里面提到演员每天生活费的议题,一时说不清楚,让网民在贫富悬殊的社会议题下大作文章,大加挞伐。

其实,那只是鸡毛蒜皮的误会,比较值得一提的是这个称为“群居生活体验类真人秀”的题材别出心裁,相当少见。

节目以“互联网通讯技术快速发展,年轻人私下生活社交圈却逐渐变窄”为背景,探讨如何通过尝试和体验,寻找欢乐温馨而又充满浓厚人文气息的“群居生活”,激发大家的生活思考。

15位来自娱乐圈和艺文圈的嘉宾,受邀到距离北京市50公里的桃花坞共同生活21天,为地方搞艺术建设。他们之间很多并不熟络,性格各异,一起生活会出现什么社交问题是看点。有媒体就称它是最“尴尬”的综艺节目。我看节目之前,也怀疑会有什么可看性,没想到,看着看着,竟然看出它的原创价值。

常听人说自己有社交恐惧症,但这类人一般不被多数人理解。所以我觉得,这个节目可以让大家多了解人际交往和沟通这门很深的学问。

如何快速破冰?

首期节目,15位嘉宾初次见面寒暄,观众可以参考在面对陌生人时,如何能够快速破冰。最好笑的是大前辈宋丹丹遇到偶像出身却很有个性的张翰。宋丹丹显然对他不熟悉,一直以长辈式口吻要他介绍自己的代表作,偏偏张翰觉得“看过就看过,没看过就没看过”,坚决不从,场面仿佛真要擦撞出火来了。

还好歌手汪苏泷这时接话:“我是因为帅被发掘,可能因为我长得帅,所以没什么作品。”反话一出,总算化解了尴尬。有人分析,一段自我介绍,在回应宋丹丹的提问,现在已经不是以前那个用作品说话的时代,还同时回应张翰,其实有时候靠脸并不丢脸。

节目还有个特点,就是在一些关键时刻,通过好听的男声旁白,引导观众思考某种课题。比如针对宋丹丹的逼问,旁白说:“长辈一直发问有时不是想知道答案,只是想拉近距离。”另一段重要旁白是提醒大家,有些我们讨厌的人根本无从逃避,不如学会怎么应对他们。

像汪苏泷、郭麒麟这样的年轻艺人面对各种“要命提问”时,会巧妙避免尴尬,有时还会自嘲,展示高情商,跟代表社会中常见的“不容易妥协分子”的张翰成为强烈对比,在镜头前特别讨喜。

居民性格多元有才气

嘉宾居民性格多元,戏剧导演陈陈陈要大家一起参与行为艺术——在太阳下的草地上睡觉(结果遭到大家的抗拒);周杰凭电视剧《还珠格格》走红,但半隐退多年,背景音乐老播放该剧主题曲,大伙儿起哄高歌,让他很崩溃;过气男团偶像彭楚粤藏不住灵魂的孤独和缺乏自信,新生代女演员周也展示超龄的观察力,短短相处就送彭楚粤一段话:“不要每次都坐在最边边,把自己边缘化,我觉得你可以坐中间。”

宋丹丹过后为自己逼问张翰道歉,也展现高智慧,让大家看到长辈也是可以为过错道歉的。

郭麒麟、汪苏泷和辣目洋子、李雪琴两名擅长脱口秀的演员要好,默契更好,他们在团体中扮演非常重要的搞气氛能手,制造许多幽默笑料,也很让人喜爱。两人写告别仪式文稿,都显示才气。

李雪琴这么写:“我从未因生离流泪,因为生离是世界上第二浪漫的事,生离过后,每一次相遇都是重逢,而重逢是第一浪漫的事。”她又念了一段广为流传的文字:“后来知道,人生中大部分的告别都是悄声无息的,甚至要很多年后才明白,原来那天的相见竟是最后一面。此后,即使不是隔山隔水,也没有再重逢。在那没有结局的故事里,好像都缺少一个认真的告别,少了一句郑重其事的再见。”

这些话语道出了来不及说再见的遗憾,多么触动人心啊!

当大多数人面临离别时都依依不舍,舒淇说自己看淡离别的洒脱也就特别与众不同。

爱丽丝与梦幻岛 Come Away

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

在这个充满想象力的原创故事中,小飞侠彼得潘与《爱丽丝梦游仙境》里的爱丽丝是一对姐弟,他们努力要将爸妈从绝望中拯救出来,并在家人与梦想国度中做抉择。结合两部童话打造,具新鲜感和颠覆性。

食分绝配(首播)

8频道 晚上8.00

有说奶香味在西式料理较常见,东方人很少会将其入菜。本地厨师杨应晖踏上奶香味探索之旅,了解鱼片汤为什么会加奶。地道的叻沙和奶味又有何关系?这集,杨应晖也将发掘甜品界里的姜汁撞奶。他最后会如何将这些料理融入自创菜呢?

香港原味道4(首播)

8频道 晚上8.30

谭玉瑛第四次领军,带着黄庭锋、孔德贤、林正峰继续追味寻源,每集深入认识一种地道食材,走进当地渔场、鲜果园、鲜菜园、水耕菜场、食品厂、酱油厂等等,发掘更多当地饮食智慧,品尝每一口新鲜美味,探索每一种港产食材背后的故事。

聪明料理不浪费 Cook Clever, Waste Less with Prue and Rupy

BBC Lifestyle(星和Ch432) 明天(4日) 晚上7.00

厨余在英国是一大议题,这个国家的人民每购入六袋食物就会浪费掉一袋,还有每八份料理完成的餐点,就有一份会直接丢进垃圾桶。如果把厨余当作一个国家,它所制造的温室气体排放量可是名列全球前三大,仅次于中国和美国。英国两大厨神Prue Leith(普鲁里斯)和Dr Rupy Aujla(鲁比奥吉拉医生)要改变四户家庭的烹饪和买菜习惯,节目内容还能启发观众,像是家常菜的灵感,如何调整用餐时间,以及处理厨余的方式。