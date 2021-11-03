亚洲电视大奖入围名单 田铭耀刘子绚夫妻凭同剧入围视帝后

第26届“亚洲电视大奖”昨天（11月2日）公布入围名单，田铭耀、刘子绚夫妻档携手入围视帝后。田铭耀凭《卧虎藏鬼》入围最佳男主角，刘子绚凭同部剧入围最佳女主角（数码平台）。《卧》共入围了6奖，包括“最佳喜剧节目”。

田铭耀将与《平凡的荣耀》的赵又廷、《我的时代，你的时代》胡一天、《阿良的归白人生》李政颖、《日蚀游戏》蓝苇华等七男星角逐奖项。

田铭耀：夫妻齐入围是件美事

田铭耀受访时说：“入围对我来说已经是一个肯定，还跟亚洲这么多超强的对手一起入围，非常感恩上天给了我一个这么好的机会。今年来最开心的消息，入围已是肯定，得不得奖不重要了！”谈到老婆入围视后，田铭耀说：“当然开心，夫妻两一起入围而且还是同一部戏，是一件很美丽的事情。”

刘子绚则说：“很开心收到这份早来的圣诞礼物！谢谢评审青睐！”她也替老公开心，“他的努力被认可，我为他感到骄傲！”

白薇秀再度双料入围

白薇秀在上一届亚洲电视大奖，以沃土影视的英语剧《最后的夫人》入围最佳女主角及最佳女主角（数码平台）两奖，并摘下后者。今年，她再度以沃土作品《触心罪探》双料入围最佳女主角及最佳女主角（数码平台），与马思纯、徐堰铃、石原聪美等争视后。

白薇秀目前与家人正在游轮上，入围消息为她的家庭之旅锦上添花。她说：“《触心罪探》题材新颖，作品能够受到关注，很开心。拍摄过程因疫情很不容易，所以也为制作组感到开心。”《触》一共入围6奖。

吴振天凭《卧》入围男配角 罗美仪、美心首入围 争最佳女配角

猛男吴振天凭《卧虎藏鬼》入围最佳男配角奖。最佳女配角奖则由三个首次入围的本地女星争夺，她们是《卧虎藏鬼》的罗美仪、《触心罪探》的美心及5频道英语剧《纯爱手册》的许优美。

罗美仪说：“当然心情是开心的，也很期待这项颁奖礼。能够被提名任何一个奖项都是一种荣誉，在一定的程度上对我演艺工作是一种肯定。”她觉得这次能入围可能是因为演一个喜剧角色：“我的演出方式比较放松自在，整部戏和角色搭配都很新颖。我觉得自己有掌握到角色演出的节奏，也加入了很多创新的点子。”

美心则对自己入围感到“惊讶又开心”：“这是我第一次入围一项亚洲区奖项，对我是一种肯定。拍《触心罪探》的时候，我以为自己的台词有点枯燥，不过戏播出后却让我很惊喜，剧组把我最好的演技剪出来，可能帮我获得评审的青睐吧。”

问到得奖胜算，罗美仪认为所有入围者都有均等机会：“从以前参加任何比赛到现在，我一直都是全力以赴，没有顾虑胜算。但是每一次入围都还是希望自己得奖，希望在演艺事业上累积更多肯定。”美心则说能入围已经很幸运和满足，“现在就差最后一个运气，看能不能得奖。”

制作公司堂堂映画大丰收，凭《卧》和其他作品一共入围18个奖项。“亚洲电视大奖”颁奖典礼将于12月10日及11日晚上8时在线上举行。