孙德荣自爆曾偷换“唱片榜”

（台北讯）台湾偶像教父孙德荣近日因身体不适延误就医，导致轻微肾衰竭住院治疗，前阵子他上综艺节目《台湾好吃惊》，回忆当年红楼景点的盛况：“自从有红楼之后，很多签唱会就办在这里，是以前发唱片的兵家必争之地。”他提起每次办签唱会，都会准备好50个应援牌子发给歌迷，这样看起来就会很有人气的样子，等到签唱会结束后再回收，下次还能再使用。

孙德荣带主持人高志来到他当经纪人时常来的老唱片行，墙上的海报琳琅满目，他指出能贴在店里的海报都要跟老板超有关系；想起以前一进门摆的是前十名的唱片排行榜歌手，孙德荣笑说：“如果看到我的歌手输给人家，我就马上偷换！至少我来看到的时候是第一名！”

唱片老板也提到印象中孙德荣常来店里拜访，会看他们有没有认真宣传，还会跑去库房检查，如果唱片存货没有了，就跑来提醒老板多进一点。

孙德荣透露5566第一张专辑会随机附赠五个成员的公仔，小刀和王少伟做的数量最多，王仁甫做得最少，所以歌迷永远都集不完整，这样他们才会一直买，孙德荣笑说：“所以我说我是音乐商人，不是音乐人。”

爆孙德荣当年骂飞轮海、Energy 小刀叹5566都没朋友

孙德荣之前也跟5566前成员小刀一起上中天综艺《小明星大跟班》，孙德荣爆说自己面对任何人，都非常直白不造作，说有一年金曲奖Energy入围，记者打电话来“挑衅”他，说5566没入围，他回说金曲奖如果让唱片卖不好的人可以有饭吃，他觉得这是一个很好的奖项，还问“我讲的有错吗？”

他又说，5566能在偶像团体最竞争的时代脱颖而出，都是靠他“骂”出来的：“56有比别人帅吗？身高也不平均，歌也只有两个会唱，我那时真的是左打Energy、右打F4、脚踢飞轮海！”这让吴宗宪也忍不住开玩笑说：“你是在小刀面前说你‘化腐朽为神奇’吗？”

小刀则对此感到头痛：“56真的是被他一路骂，他就为了56每天都要有新闻而骂别人，搞得我们都没朋友，因为我们每天都会遇到Energy跟飞轮海。”