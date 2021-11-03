幕后揭露三大暧昧线索 范丞丞、欧阳娜娜秘恋半年

(综合讯）纸包不住火！中国女星范冰冰胞弟范丞丞早前被手臂“爱的文身”出卖，惊传与台湾女星欧阳娜娜来电，虽然男方事后急急否认，但2人恋情早已是圈中公开的秘密。

欧阳娜娜与范丞丞去年底合作中国节目《潮流合伙人2》结缘，有指他们朝夕相对令感情升温，当中更有3个明显线索，显示2人关系非比寻常。

第一，欧阳娜娜因比范丞丞“大一天”，要求对方叫她姐姐，互动亲密，十足欢喜冤家；第二，范丞丞经常将注意力放在欧阳娜娜身上，有次女方在仓库找衣服时，差点被纸箱砸中，他见状立即扶好箱子，深怕她受伤，上演一场“英雄救美”；第三，一票主持人到滑雪场游玩，首次接触滑雪的欧阳娜娜非常紧张，范丞丞特别留下陪女方练习，甚至刻意调整自己的速度一起抵达终点，种种迹象显示范丞丞对欧阳娜娜有好感。

有工作人员爆料指2人已秘密拍拖半年，范丞丞能抱得美人归，全因他对女方百般呵护，经常带她吃美食、游山玩水等，为孤身离开台湾到中国工作的欧阳娜娜解寂寞之苦。

据知，同样生于2000年、生日只差一日的他们，今年6月相约一同庆祝生日，打得火热。

现年21岁的范丞丞以“范冰冰弟弟”之名入行，近年凭中国选秀节目《偶像练习生》出道，并组男团NINE PERCENT及NEXT等爆红，去年拍了6个综艺节目，包括与邓紫棋、陈伟霆等红星合作，事业一帆风顺、感情生活却相当低调。

上个月，范丞丞公开手臂上的蝴蝶文身，即引起外间揣测，直指“蝴蝶”韩文发音与台湾女星欧阳娜娜暱称“娜比”相近，猜测他借文身作“爱的宣言”。

消息传出后，大批网民狠批女方是“最强发电机”，因为几乎每次跟她合作的男星都会传出绯闻。

对于范丞丞的文身，男方工作室澄清文身只是纪念新剧角色。

有关秘恋半年一事，双方至今未表态。