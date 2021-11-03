曾志伟明年或出山再当主持

68岁的曾志伟今年1月回归TVB担任副总经理（综艺、音乐制作及节目），同时拉了王祖蓝回娘家当创意官，两人拍档“拯救”TVB，在综艺与音乐节目方面推出了不少新作，也打出人情牌，邀请了旧将回归助阵，节目有弹有赞。

担任副总经理短短8个月，9月份被擢升为总经理（节目内容营运）的曾志伟，日前接受香港媒体访问时，坦言这次回巢制作的节目确实有些不成功，“比如《死因有可疑》、《盛舞者》，但是否真的不成功？不是，是因为节目安排在翡翠台播，又或者该时段不是全部人也喜欢看，但如果在J2，会是个成功的节目。”

对于之前推出的选秀节目《声梦传奇》取得了空前的成功，也造就一批形象正面的年轻偶像，曾志伟说，电视台应有社会责任，传递更多正能量，“TVB节目不是需要单一的‘潮’，而是在创作上制作更多具正面教育意义的节目，节目不能教坏人。”

明年TVB庆祝55周年，适逢香港回归25周年，曾志伟说他正在酝酿制作一箩筐的节目，其中就是推出很多合拍剧，但不少香港观众反应合拍剧少了香港的味道，曾志伟认为不用担心。

曾志伟强调一定要用开放的角度去看，两方融合得到，就可以冲出国际。

究竟曾志伟会否自己出山在幕前做主持？

他说：“我觉得自己会，但明年。”不过，他坚定地表示一定要先搞好基础，自己才会考虑再回到幕前。