“暮光女”克里斯汀宣布与女友订婚

（综合讯）据外媒消息，好莱坞女星Kristen Stewart（克里斯汀斯图尔特）最近为电影《史宾赛》（Spencer）受访时透露和同性女友Dylan Meyer（迪伦梅尔）已经订婚，她还提到因为自己想被求婚，所以是女友向她求的婚，虽然还没有计划婚礼，但想在洛杉矶家里举行，这样一来很多亲朋好友都可以出席。

另外，她也不想要繁杂的仪式，只想要两人面对面站着交换誓言与戒指就够了。

克里斯汀当年凭电影《暮光之城》（Twilight）系列走红。在《暮光之城》时期跟演出吸血鬼“爱德华”的Robert Pattinson（罗勃派狄森）是好莱坞知名的完美情侣，一直到克里斯汀接演《公主与狩猎者》（Snow White And The Huntsman）劈腿已婚导演而结束，虽然中间克里斯汀有公开道歉并成功复合，不过两人最后还是分道扬镳。

分手后，克里斯汀越来越做自己，在2015年左右开始和女性交往，期间曾与视觉效果制作人Alicia Cargile（艾莉西亚卡吉尔）、法国女歌手Soko、超模Stella Maxwell（史黛拉马克斯韦尔）、“搞怪超模”Cara Delevingne（卡拉迪乐芬妮）前女友St. Vincent （圣文森）等人交往，最终于2017年在采访中澄清自己是双性恋。

她和迪伦梅尔从2019年8月开始交往，两年多来感情一直很稳定，经常在IG上传甜蜜合照放闪。