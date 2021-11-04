刘雪华10年没祭拜亡夫 内疚刘德凯被骂渣男

（台北讯）62岁香港资深女星刘雪华最近难得在中国大陆真人秀《屋檐之夏》亮相，再度引起大众关注。她的金马奖编剧老公邓育昆2011年在上海家中因调整卫星天线坠楼身亡，痛失老公的她曾为此暴瘦到40公斤，后来借工作疗伤，七天后就飞浙江剧组继续拍电视剧。当时她回台参加告别式后，再也没回去祭拜过，刘雪华前天接受台媒体专访时重提往事：“我不喜欢形式，有人说我无情无义，但情义是活着时该做的。”

对于找伴侣，刘雪华说：“年纪越大，越知道自己不要什么，年轻时会乱冲，现在不要耽误别人，我不是排斥，这一切都要缘分。”

她不玩手机不上网，每天就看电视节目，最近因为接了视频网站“哔哩哔哩”的真人秀《屋檐之夏》，她每周四要固定收看，才开通网络，也因此才知道，原来网上有那么多自己当年跟前男友刘德凯往事的报道。刘德凯被封“渣男”，她则成了被辜负流产不孕的“怨女”，好不容易结婚老公却意外身亡，说多惨就有多惨。

刘雪华客观地说，大家不能因为喜欢她就说别人都是坏的。她感叹说：“他好不好跟我一点关系都没有，可是我看了网络一堆报道觉得完蛋了，因为我，他被谩骂攻击成渣男，他的孩子和家人看到是什么感受？我本来对他一点内疚都没有，现在都觉得内疚，何必呢？”最后索性不看了。