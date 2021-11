Apple TV+进军韩国 推出原创韩剧《大脑博士》

苹果科技公司旗下的串流平台Apple TV+进军韩国,首次推出原创韩剧《大脑博士》(Dr. Brain),今天全球上线。该剧卡司强大,由《寄生上流》的“富爸爸”李善均、《以吾之名》的“黑帮老大”朴喜洵和《爱的迫降》女二徐智慧等明星主演。他们昨天(11月3日)跟导演金知云一起出席在首尔举行的线上记者会。

李善均说会接演这部戏是因为剧本很有趣,韩国从没见过,而且他角色的变化也很大,“我角色因为大脑异常,从小无法感受别人的情绪,看起来冷冰冰,做事一板一眼。连接了别人的脑波后,他发现自己有这个人格缺陷,不是一个好丈夫、好爸爸,最后变成了一个有感情的人,我很喜欢这点。”

《大脑博士》改编自韩国同名网络漫画,李善均饰演热衷于研究大脑记忆和潜意识的天才科学家,感受不到别人情绪。有一天,他的妻儿经历了不幸意外,他不顾一切想透过死者、动物遗体,窃取他们大脑中的记忆,剖析事发经过还原案情。

导演金知云之前导过电影《好家伙,坏家伙,怪家伙》(The Good, the Bad, the Weird)、《姐魅情深》(A Tale of Two Sisters)等,这是他首次执导电视剧。他透露开拍前曾特地咨询韩国科学技术学院的脑科专家,并加入一些科学理论让作品更加真实。

《大》全剧共六集,今天(4日)首播,每周五更新一集。