Apple TV+进军韩国 推出原创韩剧《大脑博士》

苹果科技公司旗下的串流平台Apple TV+进军韩国，首次推出原创韩剧《大脑博士》（Dr. Brain），今天全球上线。该剧卡司强大，由《寄生上流》的“富爸爸”李善均、《以吾之名》的“黑帮老大”朴喜洵和《爱的迫降》女二徐智慧等明星主演。他们昨天（11月3日）跟导演金知云一起出席在首尔举行的线上记者会。

李善均说会接演这部戏是因为剧本很有趣，韩国从没见过，而且他角色的变化也很大，“我角色因为大脑异常，从小无法感受别人的情绪，看起来冷冰冰，做事一板一眼。连接了别人的脑波后，他发现自己有这个人格缺陷，不是一个好丈夫、好爸爸，最后变成了一个有感情的人，我很喜欢这点。”

《大脑博士》改编自韩国同名网络漫画，李善均饰演热衷于研究大脑记忆和潜意识的天才科学家，感受不到别人情绪。有一天，他的妻儿经历了不幸意外，他不顾一切想透过死者、动物遗体，窃取他们大脑中的记忆，剖析事发经过还原案情。

导演金知云之前导过电影《好家伙，坏家伙，怪家伙》（The Good, the Bad, the Weird）、《姐魅情深》（A Tale of Two Sisters）等，这是他首次执导电视剧。他透露开拍前曾特地咨询韩国科学技术学院的脑科专家，并加入一些科学理论让作品更加真实。

《大》全剧共六集，今天（4日）首播，每周五更新一集。